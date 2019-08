O mai ții minte? Sexy Brăileanca, revenire spectaculoasă! Vedeta XXX şi-a schimbat viaţa la 180 de grade!

Invitată la "Cool Summer Nights", Florina Mihăilă, cunoscută drept „Sexy Brăileanca”, a dezvăluit, în direct, cum și-a schimbat viață de când a devenit mamă.

„Sexy Brăileanca” este de nerecunoscut! Chiar dacă este mamă, Florina Mihăilă nu a renunțat complet la industria ce a făcut celebră! Fosta actriță de filme pentru adulți își câștigă existența dansând și oferind show-uri erotice în cluburi și la petreceri private.

„Sexy Brăileanca” este acum „Sexy Mămica”

„Trebuie să muncesc, ca să îmi cresc copilul, având în vedere că sunt o mamă singură. M-am despărțit de tatăl băiatului meu. Tatăl lui Eric l-a văzut doar în poze. A fost o despărțire urâtă, dar indiferent de motivele despărțirii noastre, consider că un copil are nevoie de ambii părinți. OK, nu își mai dorește o relație cu mine, înțeleg, nu îl pot ține cu forța, dar am fi putut fi măcar prieteni, părinți pentru băiatul nostru”, a spus Florina.

Florina Mihăilă a devenit cunoscută în urmă cu câțiva ani, pe vremea în care activa în industria filmelor pentru adulți. Acum, fiind mamă, regretă eticheta de „actriță porno”?

„Nu prea am regrete în viață. Nu-mi pare rău pentru nimic. Întotdeauna am fost o persoană asumată. Copilului meu îi voi explica situația, cred că o să mă înțeleagă și va aprecia toate eforturile pe care le-am făcut să-l cresc și să-l nasc. Am avut o sarcină cu multe probleme, am stat mai mult prin spitale”, a răspuns „Sexy Brăileanca”.

Întregul interviu, în materialul video de mai sus.

Sursa: Antena Stars