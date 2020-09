Vedete date de gol de menajere. Cele mai rușinoase secrete dezvăluite de fostele angajate ale celebrităților

5. Beyonce are câteva trucuri de magie în mânecă: fostul toboșar al reginei Bey, Kimberley Thompson, a acuzat-o că face vrăji și a depus un ordin de restricție împotriva ei, acuzând-o că folosește magie întunecată pentru a-și atinge telefonul.

6. Demi Moore nu suporta sa se uite in oglinda decat daca lumina e perfecta in camera. Ea isi comanda un anumit tip de becuri, care sa nu ii scoata prea tare in evidenta defectele si are un stoc imens pentru ca se teme sa nu ramana vreodata fara ele.

7. Michael Jackson s-a furișat cu o persoană specială. Bodyguardul lui MJ, Matt Fiddes, a fost considerat un prieten al familiei Jackson, așa că nu este puțin probabil să știe despre regele popului că a avut o aventură cu nimeni alta decât Whitney Houston!

8. Reese Witherspoon este un angajator perfect. În ciuda faptului că are 3 copii, Reese își menține gospodăria foarte îngrijită, astfel încât curățenia nu este deloc rea. De asemenea, plătește foarte bine și îi dă personalului toate hainele vechi și alte obiecte.

9. Johnny Depp trăiește cu fantoma carierei din trecut: Deși cariera lui Johnny nu este tocmai înfloritoare în zilele noastre, îi place să se plimbe în costume vechi făcute pentru el în timpul filmărilor.

10. In perioada in care era casatorit cu Katie Holmes, caminul lui Tom Cruise functiona ca un hotel cu reguli precise, cu cearșafuri proaspete în fiecare zi și personal la cerere. Rude ale celor doi veneau si plecau constant, iar curatenia era foarte importanta pentru star. O fosta angajata a spus ca actorului nu ii placea sa isi imparta lucrurile cu alte persoane si ca nici macar Katie nu avea voie sa foloseasca echipamentul lui sportiv.

11. Naomi Campbell, mai mult ca Naomi Candle: Menajerele și asistenta personală sunt îngrijorate în mod constant că vor încurca plasarea ei de lumânări. Naomi este obsedată de lumânările parfumate de crin și are nevoie de cel puțin 25 în fiecare suită de hotel în care stă.

12. Jim Carrey este un adevarat cameleon. Angajatii lui au povestit ca este foarte greu sa lucrezi pentru el fiindca nu stii niciodata in ce toane se trezeste. Au spus că starea lui de spirit era complet imprevizibilă, ținându-i pe toți în picioare.

13. Se spune ca angajatii artistei au poreclit-o "Pay-low" (Plateste-prost!), aluzie la porecla ei "J Lo". Pentru ca ea a muncit din greu pentru a ajunge acolo unde este, considera ca toata lumea trebuie sa traga din rasputeri pentru a-si atinge telul si e foarte atenta la salariile colaboratorilor ei.

14. Jessica Simpson: Este renumită pentru extensiile de păr - nu doar cele pe care le poartă în păr, ci chiar și cele pe care le vinde! Trebuie să fie destul de ciudat să cureți ciorchini întregi de păr uman!

15. Potrivit unei foste menajere, cand este acasa, Kristen Stewart pur si simplu fumeaza tigara dupa tigara. Se pare ca vedeta lasa mucuri peste tot, inclusiv in dus, ghivecele cu flori si, potrivit menajerei, chiar si in frigider!

16. Selena Gomez, fosta vedetă Disney nu face curățenie deloc după ea. Atât un fost asistent personal, cât și menajera au confirmat că durează 24 de ore pentru a face curat în camera de hotel în care stă artista.

17. Kanye nu pare să-i placă cu adevărat pe mulți oameni, în afară de președintele Trump și de propria sa soție, Kim Kardashian. Când și-a văzut garda de corp vorbind cu Kim K, a devenit gelos și l-a concediat instantaneu.

18. Taylor Swift adoră pisicile: dacă ai văzut vreodată Instagram-ul lui T-Swift, știi că îi place să arate pulovere pentru pisici, picturi pentru pisici, căni pentru pisici, perne pentru pisici și orice alt obiect cu tematică felină pe care îl poate găsi în casa ei.

19. Ryan Gosling l-a văzut pe Exorcist prea mult: conform fostului personal de curățenie al lui Ryan, acestuia i-a plăcut să facă lucruri ciudate, cum ar fi coborârea scărilor pe patru picioare.

20. Cindy Crawford este generoasă: această supermodelă nu este doar frumosă, ci este și un super șef! După ce a primit cadou o mașină Chevy, după ce a filmat o reclamă, i-a dat-o menajerei sale.

Sursă foto: boredomtherapy.com