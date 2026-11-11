Irisha pare să știe exact ce își dorește de la o relație, iar noul ei iubit trebuie să țină cont de o condiție importantă pusă de vedetă. Cei doi au discutat chiar astăzi despre acest subiect, iar artista nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

După o relație intensă, care a ajuns rapid în atenția publicului și s-a încheiat la fel de repede, Irisha pare să fi lăsat trecutul în urmă. Influencerița și-a regăsit zâmbetul în brațele unui alt bărbat și se bucură din nou de iubire, însă de această dată pare să aibă reguli clare atunci când vine vorba despre viața sentimentală.

Ce condiție i-a pus Irisha noului iubit: „Chiar azi am discutat cu el”



Cât despre viața sentimentală, Irisha spune că traversează o perioadă frumoasă și că este încântată de ceea ce trăiește în prezent. Vedeta a oferit câteva detalii despre bărbatul care i-a cucerit inima, dar a subliniat că nu se grăbește să facă planuri de viitor, întrucât relația se află încă la început și are nevoie de timp pentru a vedea în ce direcție se îndreaptă.

Irisha consideră că este nevoie de aproximativ 12 luni pentru a afla dacă o poveste de iubire poate deveni o relație de durată. Vedeta a explicat că preferă să acorde acest timp pentru a-și descoperi partenerul, pentru a vedea cum evoluează lucrurile între ei și pentru a hotărî dacă merită să construiască un viitor împreună.

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Irisha a recunoscut că noua relație vine la pachet cu o serie de provocări pentru partenerul său, întrucât vedeta nu este deloc ușor de mulțumit. Unul dintre cele mai importante aspecte pe care le urmărește la bărbatul de lângă ea este răbdarea, mai ales că are un program extrem de aglomerat, este mai mereu pe fugă și ajunge să filmeze inclusiv în timpul nopții, motiv pentru care timpul petrecut împreună poate fi destul de limitat.



Pentru Irisha, este esențial ca bărbatul de lângă ea să îi accepte stilul de viață agitat și să îi fie alături, chiar și atunci când responsabilitățile profesionale o țin departe de casă până târziu. Influencerița susține că i-a explicat partenerului încă de la început ce presupune activitatea sa, însă acum rămâne de văzut dacă acesta va reuși să se adapteze programului său și să îi ofere înțelegerea de care are nevoie.



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