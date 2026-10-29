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Gabi Bădălău a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Câți bani trebuie să-i plătească mamei copiilor săi și ce a decis instanța

Gabi Bădălău are parte de un nou eșec în instanță, în disputa cu Claudia Pătrășcanu! Afaceristul a încercat să se opună executării silite solicitate de fosta parteneră, însă judecătorii nu i-au dat câștig de cauză. I-a fost respinsă contestația la executare în primă instanță, iar acum trebuie să achite și cheltuieli de judecată către mama copiilor săi.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 11:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 11:04
Gabi Bădălău a pierdut, în prima instanță, procesul cu Claudia Pătrășcanu. | arhiva
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Neînțelegerile dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă, iar conflictul dintre cei doi este departe de a ajunge la final, după de mai bine de 7 ani de la despărțire. Cea mai recentă dispută are legătură cu fiul lor cel mic. Băiețelul se află în grija tatălui de mai bine de patru luni și, potrivit informațiilor apărute, nu și-ar mai dori să se întoarcă la Constanța, la mama sa.

În ultimele săptămâni, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău și-au adresat reproșuri dure și au vorbit public despre situația dintre ei, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare.

Gabi Bădălău a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce au decis judecătorii

Spynews.ro a anunțat, în urmă cu o zi, că Gabi Bădălău a primit o nouă veste nefavorabilă în instanță, în dosarul în care a contestat executarea silită solicitată de mama copiilor săi, Claudia Pătrăcanu. Cântăreața ar fi cerut recuperarea sumei de 121.000 de euro, despre care se susține că ar reprezenta pensia alimentară pentru copii, acumulată din anul 2022 până în prezent. Artista l-ar fi reclamat pe fostul partener că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile de plată și astfel a apelat de la procedura de executare silită.

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În ultimele luni, Gabi Bădălău a încercat să oprească executarea silită și a obținut, la un moment dat, o soluție favorabilă în acest sens. În august însă, situația s-ar fi schimbat, iar procedura a continuat, transformându-se în executare silită. Ulterior, afaceristul a revenit în instanță cu o contestație la executare și a solicitat suspendarea acesteia, din nou.

Din nefericire, Judecătoria Sectorului 5 a stabilit pe 27 octombrie că această contestanție e neîntemeiată, astfel că i-au respins-o. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță, așa că afaceristul poate face apel în termen de 10 zile.

Ce sumă trebuie să-i plătească Gabi Bădălău fostei partenere

Deși executarea silită a fost respinsă momentan, magistrații l-au obligat pe Gabi Bădălău să îi achite fostei partenere suma de 3.180 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Mai mult decât atât, afaceristul e obligat să achite și onorariul avocaților, mai exact suma de 1.048,16 lei ceea ce reprezintă costurile fotocopiei dosarului de executare silită.

Gabi Bădălău a mai solicitat în instanță și restituirea taxei judiciare de timbru, dar din nefericire și această solicitare i-a fost respinsă. Nici Claudia Pătrășcanu nu s-a lăsat mai prejos și a cerut, la rândul ei, instanței de judecată, aplicarea unei amezi judiciare pentru fostul soț, însă și această cerere a fost respinsă ca neîntemeiată.

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