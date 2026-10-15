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Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise! Artista îl imploră pe Dumnezeu să-și revadă copiii

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-a intensificat în ultimele zile, iar acuzațiile dintre cei doi sunt tot mai dure. În timp ce artista susține că fostul soț nu îi permite să-și vadă copiii, afaceristul o acuză, la rândul său, de rea-voință. În mijlocul acestui conflict au ieșit la iveală imagini tulburătoare cu Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi, în fața unei biserici, implorându-l pe Dumnezeu să o ajute să-și revadă copiii.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 17:29 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 17:40
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise | Instagram / Antena 1
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[ivm guid=]Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt departe de a se fi încheiat. În ultimele zile, cei doi foști soți au făcut noi declarații publice, fiecare prezentând propria versiune asupra situației în care se află copiii lor. În centrul disputei se află Nicolas, fiul cel mic al fostului cuplu. Claudia Pătrășcanu susține că băiatul se află de aproape patru luni departe de domiciliul său din Constanța și că, în ciuda demersurilor făcute în instanță, situația nu a fost rezolvată.

Potrivit declarațiilor oferite de artistă și prezentate de Spynews.ro, pe 9 octombrie ar fi fost pronunțată o hotărâre judecătorească prin care copilul ar trebui să revină la Constanța. Artista susține însă că decizia nu a fost pusă în aplicare și că această situație îi provoacă o suferință profundă. De cealaltă parte, Gabi Bădălău respinge acuzațiile fostei soții și susține că lucrurile sunt diferite de modul în care sunt prezentate de aceasta.

Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu de rea-voință. Ce spune despre fiul lor

Afaceristul a intervenit public și a oferit propria versiune asupra conflictului. Gabi Bădălău susține că Nicolas nu își dorește să se întoarcă la Constanța și că ar prefera să rămână alături de el, în București. Mai mult, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu i-a propus artistei să se mute în Capitală, astfel încât ambii părinți să poată fi aproape de cei doi copii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit declarațiilor sale, această variantă ar putea reprezenta o soluție pentru situația tensionată în care se află familia. Propunerea a fost prezentată public de Gabi Bădălău, însă conflictul dintre cei doi a continuat. Pe 14 octombrie, afaceristul a lansat noi acuzații la adresa fostei soții. Acesta a susținut că artista ar fi încercat să îl provoace și să îl agreseze în timpul unui episod petrecut în apropierea școlii copilului.

Claudia Pătrășcanu și-ar fi revăzut fiul cel mic. Ce susține Gabi Bădălău

Un nou episod al conflictului a fost făcut public pe 15 octombrie. Potrivit declarațiilor lui Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu ar fi mers miercuri seară să își vadă fiul cel mic.Afaceristul a susținut că întâlnirea a avut loc, însă Nicolas ar fi refuzat să plece împreună cu mama sa. Declarațiile sale, prezentate de ⁠Spynews.ro, vin în contextul în care artista reclamă faptul că situația copilului nu a fost soluționată, în ciuda hotărârii judecătorești pe care spune că a obținut-o.

Astfel, în timp ce Claudia Pătrășcanu insistă asupra respectării deciziei instanței, Gabi Bădălău invocă dorința fiului lor de a rămâne în București.
Disputa continuă, iar declarațiile contradictorii ale celor doi părinți arată cât de tensionată a devenit situația.

Imagini emoționante cu Claudia Pătrășcanu, în genunchi și în lacrimi, în fața unei biserici

În tot acest context, au apărut imagini care surprind un moment extrem de delicat pentru Claudia Pătrășcanu. Artista este filmată în timp ce se află în genunchi, în fața ușii închise a unei biserici. Vizibil afectată, Claudia Pătrășcanu plânge și îi cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a putea fi din nou alături de copiii săi.

Imaginile surprind o latură vulnerabilă a artistei, departe de declarațiile publice și de schimburile de acuzații cu fostul soț. În fața bisericii, Claudia Pătrășcanu își exprimă durerea și speranța că situația prin care trece se va rezolva. Momentul capătă o încărcătură emoțională aparte în contextul ultimelor evenimente și al declarațiilor făcute de cei doi foști parteneri.

Claudia Pătrășcanu
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