Gabi Bădălău, dovezi cu plăți de peste 80.000 de euro pentru copiii săi! Ce sume a făcut publice

Gabi Bădălău a publicat extrase bancare pentru a demonstra câți bani a cheltuit pentru copiii săi. Ce sume apar în documente și ce spune despre Claudia Pătrășcanu.

Gabi Bădălău, dovezi cu plăți de peste 80.000 de euro pentru copiii săi | Instagram

Gabi Bădălău a decis să facă publice documente bancare, după ce Claudia Pătrășcanu a vorbit despre contribuția financiară a fostului soț la creșterea celor doi copii.

Afaceristul a publicat pe Instagram mai multe extrase de cont, în care apar transferuri de mii și chiar zeci de mii de lei, susținând că a suportat, de-a lungul anilor, numeroase cheltuieli pentru educația, întreținerea și activitățile băieților. Printre documentele prezentate se numără și o plată de 150.000 de lei, dar și transferuri către instituțiile de învățământ.

Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pare departe de a se încheia. După declarațiile făcute de fosta sa soție în cadrul emisiunii Acces Direct, omul de afaceri a decis să prezinte public documente prin care susține că poate demonstra contribuția sa financiară la creșterea celor doi băieți.

Luni, 19 octombrie 2026, Gabi Bădălău a publicat pe Instagram mai multe fotografii cu extrase bancare și dovezi ale unor transferuri efectuate în ultimii ani.

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Afaceristul a explicat că a luat această decizie după ce Claudia Pătrășcanu ar fi afirmat că el nu contribuie financiar la întreținerea copiilor.

„Sunt profund dezamăgit să văd că, în ciuda tuturor încercărilor mele de a găsi liniște și înțelegere pentru copiii noștri, Claudia continuă aparițiile la Acces Direct, unde face inclusiv afirmații despre faptul că eu nu aș contribui financiar la creșterea copiilor”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

Acesta a precizat că documentele publicate reprezintă doar o parte dintre dovezile pe care le deține.

„ASTĂZI VREAU SĂ LAS DOCUMENTELE SĂ VORBEASCĂ!”, a transmis omul de afaceri.

Ce sume a publicat Gabi Bădălău. O singură plată ajunge la 150.000 de lei

Gabi Bădălău a distribuit mai multe extrase bancare care prezintă transferuri efectuate în perioada 2022–2026.

Una dintre cele mai mari sume apare într-un document datat 2 iulie 2026.

Este vorba despre 150.000 de lei, tranzacție în dreptul căreia apare mențiunea „Pensie alimentară Pătrășcanu”.

În alte capturi publicate de afacerist apar transferuri de 11.000 de lei, 10.000 de lei, 8.000 de lei și 5.000 de lei.

De exemplu, în luna septembrie 2026 sunt vizibile două tranzacții, una de 10.000 de lei și alta de 11.000 de lei.

În octombrie 2026, apar alte două plăți, de 8.000 de lei și, respectiv, 5.000 de lei.

Mai mult, într-unul dintre extrasele prezentate apare un grup de nouă cheltuieli, în valoare totală de 60.742,89 lei.

Într-un alt document, nouă tranzacții însumează 27.000 de lei.

Gabi Bădălău susține că toate aceste transferuri fac parte din contribuția sa financiară la întreținerea și nevoile celor doi băieți: „Voi publica doar câteva dintre numeroasele dovezi de plată, din care se poate observa cât de multe transferuri bancare am efectuat către Claudia, în mod constant, de-a lungul anilor, pentru întreținerea și nevoile copiilor noștri”, a explicat afaceristul.

Cât susține Gabi Bădălău că a plătit pentru școlile private ale copiilor

Pe lângă sumele transferate fostei soții, Gabi Bădălău a publicat și documente referitoare la cheltuielile pentru educația celor doi băieți. Afaceristul susține că, timp de aproximativ șapte ani, a suportat integral costurile școlilor private din Constanța.

Potrivit declarațiilor sale, acestea au inclus nu doar taxele de școlarizare, ci și transportul, mesele și programul after-school: „Timp de aproximativ ȘAPTE ANI am plătit INTEGRAL școlile private pentru AMBII copii, inclusiv taxele școlare, transportul, masa și programul after-school!”, a scris Gabi Bădălău.

În documentele publicate apar numeroase plăți către o fundație educațională. Printre acestea se numără sume de 26.500 de lei, 22.740 de lei, 15.000 de lei, 13.685,65 lei și 12.880 de lei, alături de alte transferuri.

Afaceristul a prezentat și extrase cu plăți către o societate comercială, unele dintre acestea având explicații referitoare la masă, transport sau activitățile copiilor.

Gabi Bădălău a precizat că toate aceste cheltuieli reprezintă doar o parte dintre sumele pe care le-ar fi suportat de-a lungul anilor: „La acestea se adaugă numeroase alte cheltuieli pentru educația, sănătatea, activitățile sportive și toate nevoile copiilor mei”, a transmis acesta.

Mai mult, omul de afaceri susține că a efectuat și plăți în numerar, care nu apar în extrasele bancare publicate: „Și atenție! Aceste plăți reprezintă doar o parte din ceea ce am suportat financiar!”, a subliniat Gabi Bădălău.

Acesta a ținut să precizeze că nu a făcut publice documentele pentru a se lăuda, ci pentru a-și susține punctul de vedere în conflictul cu fosta soție.

„NU MĂ LAUD CU ACESTE LUCRURI!”, a încheiat afaceristul.

Câți bani ar fi cheltuit Gabi Bădălău pentru copiii săi. Calculul sumelor din documentele publicate

Documentele prezentate de Gabi Bădălău conțin numeroase tranzacții, efectuate în perioade diferite.

Un calcul al sumelor vizibile în trei categorii distincte de documente arată că valoarea acestora depășește 400.000 de lei.

Astfel, una dintre tranzacțiile individuale prezentate este cea de 150.000 de lei, din iulie 2026, cu mențiunea „Pensie alimentară Pătrășcanu”.

Separat, plățile individuale vizibile către fundația educațională însumează aproximativ 167.639 de lei.

Într-o altă categorie de extrase, care cuprinde transferuri către o societate comercială, apare un total de aproximativ 89.303 lei.

Prin adunarea acestor trei categorii rezultă aproximativ 406.942 de lei, echivalentul a peste 81.000 de euro, la un curs orientativ de 5 lei pentru un euro.

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