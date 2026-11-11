Rică Răducanu se confruntă din nou cu probleme de sănătate! Fostul fotbalist abia mai poate să doarmă

La patru luni de când a căzut pe scări și a ajuns de urgență la spital, Rică Răducanu vorbește despre starea sa de sănătate. Fostul fotbalist încă se confruntă cu probleme după incident, iar recuperarea este departe de a fi încheiată.

În luna iulie a acestui an, Rică Răducanu a trecut prin momente dificile, după ce a ajuns la spital în urma unui incident. Fostul portar a avut nevoie de zece zile de spitalizare. A căzut pe scări în timp ce se afla la locuința sa de pe litoral, iar la momentul respectiv a povestit că încerca să le dea o mână de ajutor unor copii, în timp ce ploua, însă a alunecat și s-a dezechilibrat.

Medicii au decis atunci să îl țină sub supraveghere în spital, după ce au constatat că problemele erau destul de serioase. În urma căzăturii, Rică Răducanu s-a ales cu două coaste rupte și cu umărul dislocat. La patru luni distanță, fostul fotbalist încă resimte efectele accidentului și nu a reușit să se recupereze complet.

Cum se simte Rică Răducanu la patru luni după ce a căzut pe scări

În exclusivitate pentru Spynews.ro, Rică Răducanu a dezvăluit că recuperarea este în continuare dificilă. Deși au trecut patru luni de la incident, fostul portar nu poate dormi pe partea dreaptă, întrucât coastele fracturate nu s-au vindecat complet. Acesta speră ca în perioada următoare să își revină.

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Cu toate acestea, Nea Rică nu își pierde optimismul și spune că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de accidentări. De-a lungul carierei sale, efortul depus pe teren i-a adus numeroase fracturi, pe care, după cum mărturisește chiar el, ajunsese să nu le mai ia în seamă.

Rică Răducanu are probleme și la nivelul genunchilor

Pe lângă problemele căzăturii, fostul fotbalist se confruntă și cu dureri la ambii genunchi. Problemele au apărut în timp, pe fondul uzurii provocate de activitatea sportivă intensă, iar Rică Răducanu spune că nu mai are cartilaj la nivelul articulațiilor. Totodată, acesta are și insuficiență venoasă, precum și edeme la nivelul picioarelor.

Pentru a ține sub control durerile, Nea Rică face injecții la genunchi o dată la șase luni. Chiar dacă speră de fiecare dată să îl ajute, fostul portar recunoaște că rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate, iar efectele tratamentului vin greu.

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