Antena Căutare
Home Showbiz Rică Răducanu se confruntă din nou cu probleme de sănătate! Fostul fotbalist abia mai poate să doarmă

Rică Răducanu se confruntă din nou cu probleme de sănătate! Fostul fotbalist abia mai poate să doarmă

La patru luni de când a căzut pe scări și a ajuns de urgență la spital, Rică Răducanu vorbește despre starea sa de sănătate. Fostul fotbalist încă se confruntă cu probleme după incident, iar recuperarea este departe de a fi încheiată.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 10:42 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 11:50
Rică Răducanu se confruntă din nou cu probleme de sănătate | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În luna iulie a acestui an, Rică Răducanu a trecut prin momente dificile, după ce a ajuns la spital în urma unui incident. Fostul portar a avut nevoie de zece zile de spitalizare. A căzut pe scări în timp ce se afla la locuința sa de pe litoral, iar la momentul respectiv a povestit că încerca să le dea o mână de ajutor unor copii, în timp ce ploua, însă a alunecat și s-a dezechilibrat.

Medicii au decis atunci să îl țină sub supraveghere în spital, după ce au constatat că problemele erau destul de serioase. În urma căzăturii, Rică Răducanu s-a ales cu două coaste rupte și cu umărul dislocat. La patru luni distanță, fostul fotbalist încă resimte efectele accidentului și nu a reușit să se recupereze complet.

Cum se simte Rică Răducanu la patru luni după ce a căzut pe scări

În exclusivitate pentru Spynews.ro, Rică Răducanu a dezvăluit că recuperarea este în continuare dificilă. Deși au trecut patru luni de la incident, fostul portar nu poate dormi pe partea dreaptă, întrucât coastele fracturate nu s-au vindecat complet. Acesta speră ca în perioada următoare să își revină.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, Nea Rică nu își pierde optimismul și spune că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de accidentări. De-a lungul carierei sale, efortul depus pe teren i-a adus numeroase fracturi, pe care, după cum mărturisește chiar el, ajunsese să nu le mai ia în seamă.

Rică Răducanu are probleme și la nivelul genunchilor

Pe lângă problemele căzăturii, fostul fotbalist se confruntă și cu dureri la ambii genunchi. Problemele au apărut în timp, pe fondul uzurii provocate de activitatea sportivă intensă, iar Rică Răducanu spune că nu mai are cartilaj la nivelul articulațiilor. Totodată, acesta are și insuficiență venoasă, precum și edeme la nivelul picioarelor.

Pentru a ține sub control durerile, Nea Rică face injecții la genunchi o dată la șase luni. Chiar dacă speră de fiecare dată să îl ajute, fostul portar recunoaște că rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate, iar efectele tratamentului vin greu.

rica raducanu colaj
rica raducanu langa un gard

Citește și: Viciul la care Rică Răducanu nu poate renunța. De ce primește bani cu porția de la soție: „E boală pe viață!”

Ce a făcut cu banii câștigați în America fiica lui Liviu Vârciu! Carmina i-a cheltuit pe toți...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat: „Dumnezeu face miracole!”
Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat: „Dumnezeu face miracole!”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută publicului de la Asia Express. Imagini din tinerețea artistei
Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută publicului de la Asia Express. Imagini din tinerețea artistei
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x