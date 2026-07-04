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Rică Răducanu, de urgență la spital cu umăr dislocat, coaste rupte și o lovitură la cap! Care este starea fostului fotbalist

Fostul mare fotbalist Rică Răducanu, în vârstă de 80 de ani, a fost dus de urgență la spital și medicii au descoperit că are un umăr dislocat, coaste rupte și o lovitură la cap. Află care este starea acestuia în prezent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 15:47 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 15:49
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Descoperă care este în prezent starea de sănătate a lui Rică Răducanu | hepta
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Informații îngrijorătoare despre fostul mare fotbalist al României, Rică Răducanu! Acesta a fost de urgență la spital în cursul zilei de sâmbătă, 4 iulie 2026, unde medicii au descoperit că are coaste rupte, un umăr dislocat și o lovitură la cap. În prezent, acesta se află internat la Spitalul Municipal din Mangalia. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe informații despre subiect.

Rică Răducanu, de urgență la spital cu umăr dislocat, coaste rupte și lovitură la cap! Care este starea fostului fotbalist

Rică Răducanu a ajuns de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia după ce ar fi suferit un accident extrem de dureros în timp ce se afla cu familie pe litoral. Mai exact, fostul mare fotbalist ar fi căzut pe scări și s-ar fi ales cu un umăr dislocat, o lovitură la cap și doup coaste rupte! Din cauza traumatismelor suferite, acesta are probleme de respirație și se află sub strica suprveghere a medicilor de la Spitalul Municipal din Mangalia, acolo unde se află internat în prezent.

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Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă, 4 iulie 2026, pe litoralul românesc, acolo unde îți petrecere de obicei verile, ca să administreze o afacere.

De pe patul de spital, legendarul jucător la Rapidului și membru al echipei naționale între anii 1967 și 1978 a oferit câteva declarații, dezvăluind care este starea lui în prezent și cu ce se confruntă:

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„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu.

Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu pentru golazo.ro.

colaj foto cu rica raducanu

Cel mai probabil, Rică Răducanu va mai rămâne internat la Spitalul Municipal din Mangalia timp de câteva zile, până când starea sa se va îmbunătăți îndeajuns de mult pentru ca medicii să îi permită externarea în siguranță.

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