Viciul la care Rică Răducanu nu poate renunța. De ce primește bani cu porția de la soție: „E boală pe viață!”

Rică Răducanu are un viciu la care nu poate renunța. Pentru a nu intra în economiile familiei, doar soția acestuia are acces la bani. De asemenea, fostul portat a mai scos în evidență că primește sume mici pentru cheltuială de la partenera lui.

De curând, Rică Răducanu a făcut confesiuni neașteptate despre un viciu păcătos de care nu se poate lăsa. Puțini sunt cei care știu faptul că fostul portar are o slăbiciune pentru jocurile de noroc.

A încercat să scape de acest obicei care l-ar putea duce la sapă de lemne, însă nu a putut. Deși trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar pensia pe care o primește este destul de mică, Rică Răducanu nu renunță la păcănele.

Citește și: Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar!

Articolul continuă după reclamă

Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri.

De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a dezvăluit fostul portar, potrivit click.ro.

Ce a recunoscut Rică Răducanu despre economiile familiei

De asemenea, Rică Răducanu a mai punctat că soția lui se ocupă de economiile familiei. Aceasta îi ia pensia și are grijă ca toate facturile să fie achitate la timp. De asemenea, fostul portar a mai scos în evidență că mai primește din când în când și bani de buzunar de la partenera lui.

„Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună.

Citește și: Ce se întâmplă cu terasa lui Rică Răducanu de la malul mării. Cu ce situație se confruntă: „Chiar așa rău e”

Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa!”, a mai precizat Rică Răducanu.

Mai mult, fostul portar a dat de înțeles că are o căsnicie fericită și liniștită alături de soția lui.

„Ne-am mai ciondănit noi, dar nu ne-am dorit niciodată să ne despărțim. Să știți că, de fapt, femeia ține casa. Dacă ea e deșteaptă și se mai face și că nu vede anumite lucruri, e bine, nu e scandal în casă, nu se ajunge la divorț”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.