Antena Căutare
Home News Sport Viciul la care Rică Răducanu nu poate renunța. De ce primește bani cu porția de la soție: „E boală pe viață!”

Viciul la care Rică Răducanu nu poate renunța. De ce primește bani cu porția de la soție: „E boală pe viață!”

Rică Răducanu are un viciu la care nu poate renunța. Pentru a nu intra în economiile familiei, doar soția acestuia are acces la bani. De asemenea, fostul portat a mai scos în evidență că primește sume mici pentru cheltuială de la partenera lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 09:46 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 11:09
Galerie
Rică Răducanu are un viciu la care nu poate renunța | Hepta

De curând, Rică Răducanu a făcut confesiuni neașteptate despre un viciu păcătos de care nu se poate lăsa. Puțini sunt cei care știu faptul că fostul portar are o slăbiciune pentru jocurile de noroc.

A încercat să scape de acest obicei care l-ar putea duce la sapă de lemne, însă nu a putut. Deși trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar pensia pe care o primește este destul de mică, Rică Răducanu nu renunță la păcănele.

Citește și: Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar!

Articolul continuă după reclamă

Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri.

De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a dezvăluit fostul portar, potrivit click.ro.

Ce a recunoscut Rică Răducanu despre economiile familiei

De asemenea, Rică Răducanu a mai punctat că soția lui se ocupă de economiile familiei. Aceasta îi ia pensia și are grijă ca toate facturile să fie achitate la timp. De asemenea, fostul portar a mai scos în evidență că mai primește din când în când și bani de buzunar de la partenera lui.

„Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună.

Citește și: Ce se întâmplă cu terasa lui Rică Răducanu de la malul mării. Cu ce situație se confruntă: „Chiar așa rău e”

Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa!”, a mai precizat Rică Răducanu.

Mai mult, fostul portar a dat de înțeles că are o căsnicie fericită și liniștită alături de soția lui.

Colaj cu Rică Răducanu în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

„Ne-am mai ciondănit noi, dar nu ne-am dorit niciodată să ne despărțim. Să știți că, de fapt, femeia ține casa. Dacă ea e deșteaptă și se mai face și că nu vede anumite lucruri, e bine, nu e scandal în casă, nu se ajunge la divorț”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea: „Cu tot cu prime”. Câți bani încasa „Briliantul” la Londra...
Înapoi la Homepage
AS.ro Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare
Observatornews.ro Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea: „Cu tot cu prime”. Câți bani încasa „Briliantul” la Londra
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea: „Cu tot cu prime”. Câți bani încasa „Briliantul” la Londra
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Adrian Mutu, trup de revistă la 47 de ani. Cum arată Briliantul la bustul gol, cu pătrățelele la vedere
Adrian Mutu, trup de revistă la 47 de ani. Cum arată Briliantul la bustul gol, cu pătrățelele la vedere
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x