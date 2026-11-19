Pierderea mamei a marcat-o profund pe Roxana Ciuhulescu, care a avut nevoie de sprijinul unui terapeut pentru a reuși să depășească această încercare. În tot acest timp, vedeta și-a găsit alinarea în credință, s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și a decis să își schimbe duhovnicul.

Moartea mamei a lăsat o durere profundă în sufletul Roxanei Ciuhulescu, mai ales că vedeta i-a fost alături pe tot parcursul luptei cu o boală gravă și a făcut tot posibilul să o sprijine până în ultimele momente. Despărțirea a fost extrem de dificilă, iar după pierderea suferită, Roxana și-a dat seama că are nevoie de ajutor pentru a depăși suferința. Astfel, a ales să apeleze la un terapeut, mărturisind că susținerea familiei și a oamenilor dragi a contat enorm în această perioadă.



Roxana Ciuhulescu, mărturisiri emoționante

Deși au trecut puțin peste două luni de când și-a pierdut mama, Roxana Ciuhulescu spune că începe să își recapete echilibrul și să se simtă mai bine. Vedeta recunoaște că suferința este încă prezentă și că are nevoie de timp pentru a se vindeca sufletește. În această perioadă, își găsește motivația de a merge înainte în copiii săi, în familie, în prieteni, dar și în activitatea profesională.

În încercarea de a-și găsi puterea de a merge mai departe după pierderea mamei, Roxana Ciuhulescu a înțeles că nu poate depăși singură această perioadă. La început, a încercat să se refugieze în activitățile sportive, însă starea de epuizare și lipsa energiei au determinat-o să caute ajutor de specialitate. Astfel, vedeta a apelat la consiliere psihologică, o decizie care a ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra situației și să gestioneze mai bine durerea provocată de pierdere.

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În urma pierderii suferite, Roxana Ciuhulescu a simțit nevoia să își întărească legătura cu divinitatea, găsind alinare în rugăciune și în discuțiile cu noul său duhovnic. Vedeta a precizat că nu a renunțat nici la ședințele de consiliere psihologică, al căror sprijin a fost esențial pentru ea. Deși credința a făcut mereu parte din viața sa, momentele dificile prin care a trecut au determinat-o să se apropie și mai mult de Dumnezeu.

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