Roxana Ciuhulescu a păstrat secretul ani de zile. Drama prin care a trecut alături de fiica ei

Roxana Ciuhulescu face dezvăluiri despre boala fiicei sale. S-a luptat de ani de zile, însă în pandemie s-a agravat. A intrat de urgență în operație, care a durat 9 ore.

„Numai mamă să nu fii”, spune Roxana Ciuhulescu după ce fiica ei a fost operată de urgență.

În urmă cu câteva luni, fiica Roxanei promova examenele de la sfârșitul clasei a VIII-a. După Evaluarea Națională, era în plan o vacanță bine meritată, însă fiica vedetei a avut nevoie de o operație de urgență.

Roxana Ciuhulescu dezvăluie drama din viața ei. Ana, fiica ei, a fost operată de urgență

În pandemie, fiica Roxanei a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Împreună cu un ajutor specializat, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca starea adolescentei să nu se agraveze și să nu ajungă la operație.

Ana a fost foarte afectată de încetarea bruscă a activităților fizice, ea practicând balet, înot, volei și echitație. La toate acestea s-a adăugat și creșterea rapidă în înălțime. Astfel starea i s-a agravat și, în cele din urmă, a ajuns pe masa de operație.

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În pandemie, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐢𝐨𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚. Creșterea rapidă în înălțime și lipsa completă a mișcării din timpul pandemiei - pentru un copil foarte activ care practică balet de la 3 ani și a făcut înot, volei și echitație la viața ei, oprirea bruscă a oricărei activități fizice și-a spus cuvântul. Într-un timp record, scolioza a evoluat de la 36 de grade la 64 de grade, iar viața Anei a ajuns să fie pusă în pericol. După ani în care ne-am tot chinuit și am trăit cu frica operației, nu am putut-o evita! Intervenția chirurgicală a avut loc astăzi, a durat 9 ore și a fost absolut necesară. În caz contrar, dacă nu o acceptam, riscurile ar fi fost înfiorătoare: de la deformarea mersului Anei și probleme ale bazinului, până la perforarea organelor interne și dureri inimaginabile”, scrie vedeta pe rețelele de socializare.

Roxana adaugă faptul că: „Ana a trecut cu bine peste intervenția grea și în acest moment se reface. Și în cazul nostru, Dumnezeu Bunul a lucrat prin oameni. Suntem recunoscători tuturor și le mulțumim infinit celor care ne-au ajutat pentru a putea să efectuăm această intervenție.”

Ea le mulțumește medicilor care au operat-o pe fiica ei și care i-au fost alături pe parcursul acestui episod atât de urât din viață.

Familia Roxanei Ciuhulescu a trecut prin nișe momente foarte grele, însă ușor-ușor trec peste toate dificultățile. Deși au făcut tot posibilul să nu se ajungă la operație, în cele din urmă, asta a fost singura opțiune pentru adolescentă. Ana a trecut cu bine peste, iar operația a decurs normal.

De obicei Roxana Ciuhulescu este reținută cu declarațiile privind viața personală, însă în acest caz nu a mai putut să păstreze secretul și s-a descărcat pe rețelele de socializare. Fanii nu au întârziat să-și arate sprijinul, lăsându-i mesaje de încurajare.