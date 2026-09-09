Roxana Ciuhulescu, în doliu. Mama vedetei s-a stins din viață. Mesajul dureros prin care și-a anunțat pierderea

Roxana Ciuhulescu a anunțat, printr-un mesaj dureros postat pe rețelele de socializare, că mama ei s-a stins din viață.

Roxana Ciuhulescu este în doliu, după ce mama ei a murit în urmă cu puțin timp. Vedeta de televiziune a mărturisit cât de grea este pierderea pentru ea, însă singura alinare, în aceste momente dificile, este că nu își mai vede mama suferind.

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Mama Roxanei Ciuhulescu s-a stins din viață

Roxana Ciuhulescu a anunțat moartea mamei sale printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV a avut o relație foarte apropiată cu cea care i-a dat viață, așa cum se observă și din cuvintele pline de durere pe care le-a transmis.

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Vedeta a menționat cât de grea este această pierdere pentru ea, dar o alină gândul că mama ei nu mai suferă din cauza problemelor grave de sănătate. Mama Roxanei Ciuhulescu a fost diagnosticată în 2025 cu cancer pulmonar, potrivit Spynews.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic. Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături”, a scris Roxana Ciuhulescu, pe Facebook.

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Pentru Roxana Ciuhulescu, mama sa nu a fost doar persoana care i-a dat viață, ci și una dintre cele mai importante prezențe. Ea a recunoscut că, indiferent de vârstă, în fața mamei va rămâne mereu un copil. Pierderea vine după o perioadă grea, în care familia a fost nevoită să privească neputincioasă lupta cu boala.

Pentru Roxana Ciuhulescu, despărțirea este cu atât mai dificilă cu cât legătura dintre ele a fost una extrem de apropiată.

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Ce mesaj dureros a transmis Roxana Ciuhulescu: „Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată”

Roxana Ciuhulescu și-a emoționat fanii cu mesajul dureros despre legătura puternică care a existat între ea și mama ei și despre care crede că va continua și după moartea acesteia.

Vedeta de televiziune i-a cerut iertare mamei sale și i-a mărturisit cât de mult o iubește. Roxana Ciuhulescu se pregătește să își conducă mama pe ultimul drum.

„Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo. Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pe Instagram.