17 ani de la dispariția Laurei Stoica. Ce mai face Florin Ionescu, primul soț al artistei. Și-a refăcut viața cu un fost model

Un actor mult prea grăbit, Laura Stoica a avut un destin crunt. Exact când trecea prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, Laura Stoica și-a pierdut viața într-un accident crunt de mașină. Artista și iubitul ei, Cristian Mărgescu, se întorceau de la un concert din Urziceni, când o dacia papuc a intrat pe contrasens și s-a izbit de ei. Laura Stoica și iubitul ei și-au pierdut viața în acel accident din 9 martie 2006, au au lăsat multă suferință în urmă și multe piese nemuritoare.

Laura Stoica își găsise liniștea după o căsnicie eșuată și ar fi trebuit să devină mamă. Ce declara ea despre fostul soț și actuala ei relație

Laura Stoica a avut o viață plină de peripeții și întâmplări care au construit-o. La doar 20 de ani, s-a îndrăgostit nebune de Florin Ionescu și a decis să se căsătorească cu el. Însă căsnicia ei nu a durat foarte mult timp. În cadrul unui interviu, Laura Stoica povestea dezamăgită că cel alături de care voia să construiască un cămin nu avea aceleași planuri.

„Asta a fost una dintre cele mai mari dezamagiri ale mele pentru ca ne-am intors de la Cerbul de aur cu niste bani, de fapt eu am cistigat acele premii – 5 mii de dolari au fost in total, dar atunci erau bani multi si l-am batut la cap sa ne cumparam o casa a noastra, chiar daca e o garsoniera. Si se putea face lucrul asta, dar a insistat ca nu e momentul… si a fost o mare dezamagire vazind ca el incearca sa faca niste afaceri cu o parte din acei bani… fara sa-mi ceara acordul. Si atunci i-am spus: de restul banilor facem nunta, ca doar suntem de un an impreuna. L-am convins foarte usor, dar de fapt ma simteam foarte tradata in visul meu de a avea o casa cu el, de a intemeia o familie – el avea o fetita pe care eu o iubeam, mi-as fi dorit sa fie cu noi, s-o crestem ca doi parinti destepti si tineri si sa fie a noastra, eventual sa facem si alt copil, poate chiar un baietel. Dar nu s-a intamplat…”, a povestit atunci Laura Stoica.

Cântăreața a mai spus în acel interviu că tot ea a decis să divorțeze, când ea și soțul ei ajunseseră „ca doi străini”.

Îl cunoscute pe Cristi Mărgescu în 2003 și în 2005 s-au logodit. Chiar dacă între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere, cei doi s-au iubit enorm.

„Urma să ne strângem la o repetiție. Pe mine și pe Cristi ne-au legat foarte mult anumite situații. Trebuie să spun că de fiecare dată când îl vedeam îl studiam cu foarte mare atenție.Vedeam că are multe calități și încercam să-i găsesc slăbiciunile”, povestea Laura Stoica în emisiunea Surprize Surprize prezentată de Andreea Marin despre momentul în care l-a cunoscut pe Cristian Mărgescu.

Artista ar fi trebuit să se căstorească cu bărbatul pe care îl iubea și alături de care aștepta un copil.

„Sint convinsa ca dragostea pe care mi-o arata conteaza foarte mult, cred ca de aceea s-a si creat mediul propice pentru ca un copil sa apara in viata mea. Cu el iubirea e mai coapta. Eu l-am studiat intii, luni de zile, pentru ca deja cintam impreuna”, declara Laura Stoica despre relația cu Cristian Mărgescu

Florin Ionescu a cântat alături de Direcția 5, Voltaj, Roșu și Negru, Laura Stoica, și mulți alții. Tot el este cel care a descoperit mai multe trupe de succes, una dintre ele fiind ASIA, care a devenit un fenomen la scurt timp de la lansare. El a compus și a cântat alături de Laura Stoica, mai târziu, acesta devenindu-i și soț, însă pentru un timp scurt. Florin Ionescu face parte din band-ul lui Mihai Mărgineanu, dar puțini știu că acesta lucrează și în spatele scenei, organizând diverse evenimente pentru artiști și nu numai.

Din 2004, Florin Ionescu este căsătorit cu Sanda Ionescu, un fost model internațional, actual astrolog. Cei doi au împreună doi băieții, unul dintre ei fiind pasionat de basket.

„Am făcut 18 ani de când ne cunoaștem, iar 16 ani de la căsătorie. Băiatul cel mare avea opt luni când ne-am căsătorit. Era un bebeluș cu părul galben și foarte simpatic. Relația cu soția mea este una specială. Eu m-am schimbat extrem de mult. Am devenit mult mai liniștit, mult mai calm, mai atent la detalii. Înainte eram mai vultur că făceam tot felul de nebunii. Familia m-a schimbat foarte mult, iar pentru mine, copiii înseamnă foarte mult. Eu mai am o fată mai mare dintr-o relație mai veche, care are 36 de ani, iar acești doi băieți minunați pe care mi i-am dorit toată viața. Înainte să ne căsătorim, când am cunoscut-o pe soția mea i-am zis să îmi facă un băiat care să fie la fel de frumos ca ea și uite că mi-a făcut doi. Soția mea este foarte frumoasă și o iubesc foarte mult” , a declarat Florin Ionescu, pentru Spectacola.

În cadrul aceluiași interviu, Florin Ionescu a spus că este alături de soția lui și involuntar a mai prins și el câte ceva despre astrologie.

„De ceva ani de zile studiază astrologia. Din punctul meu de vedere a ajuns printre primii astrologi din România. Este foarte pasionată de astrologie, este zodia berbec, este o femeie puternică. Uneori este cam repezită și trebuie să facă totul repede, dar este un om special și deosebit și cred că i se potrivește foarte bine această meserie de astrolog. Ea vorbește foarte mult cu mine despre astrologie, iar eu o susțin foarte mult. Involuntar, învăț destul de multe lucruri pentru că le aud în fiecare zi, îmi povestește, îmi spune cum a ajuns să descopere. Am destul de multe lucruri de învățat de la ea, deși nu mă pasionează astrologia, dar involuntar învăț foarte multe lucruri. Este foarte prinsă în chestia asta”, a mai spus artistul pentru aceeași sursă citată mai sus.

Soția lui are numai cuvinte de laudă la adresa lui și spune că este bărbatul pe care și l-ar dori orice femeie lângă ea.

„Eu îl știu de Florin de când aveam 14 ani și când îl vedeam fugeam. Un prieten comun ne-a făcut cunoștință și am zis că nu vreau, nu mă interesează, dar mi-a trimis un mesaj. Așa mă bucur că a stat ceva după mine și mă bucur că el este alesul inimii mele. Este bărbatul pe care orice femeie și l-ar dori. Este un tată minunat, este un iubit minunat”, a declarat Sanda Ionescu într-un interviu pentru Observator.

