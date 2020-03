Trupa 3 Sud Est, la ceas aniversar! 20 de ani de la lansarea hitului „Amintirile”

"Nu mi aduc aminte acuma.hai vio.nu va zic astazi.si băietii plâng cateodata. Nu vă zic eu.la piesa iubire. i am trimis lui viorel. Aveam refrenul de la piesa iubire, dar era in engleza si zic bai trebuie si o varianta in romana si viorel a zis da l ca ti l fac eu si in 10 minute ,o ora a trimis.uita te la el.dar ai si lacrimi in ochi.nu este f cald aicea de la reflectorul dumneavoastra.deci inteleptul trupei a suferit saracul,il durea ficatul"

De ce credeți că vă iubește publicul?

"Nu știu de ce, probabil noi 3 constituim bărbatul perfect. Așa ne a zis o fană. Nu sunteți niciunul perfect, dar aș luat părti de la fiecare și aș construi bărbatul perfect."

De la tine ce crezi ca ar lua,care este calitatea ta?

"Nasul,nu stiu.de la mihai parul.de la tine parul?nu buzele.fetele iși doresc foarte mult buzele mele, asa este de la natură,așa m-am născut, buze de negresă. Am uitat să vă spunem ceva suntem și narcisisti, deci buzele lui mihai, nasul lui viorel si ochii mei ,mai asiatici asa, perfect.cred ca ar iesi ceva interesant."

Vă dorim sa puteti face din acest interviu ,acest material, ma rog sa puti sa faceti ceva ca sa fie dat pe post.

Când veniți în platoul Observator?

"Chiar vreti sa venim acolo? Cu prima ocazie când venim în Bucuresti să promovam ceva."