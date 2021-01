A început anul cu o poză fierbinte. Întinsă pe scări într-o rochie roșie, Lidia Buble le-a transmis fanilor un mesaj

Lidia Buble și cariera sa

Artista se bucură de o carieră de succes și are numeroase proiecte, dar acest lucru n-o împiedică să încerce să fie cât mai aproape de fanii săi, pe care frumoasa blondină îi alintă ca fiind „bublișorii ei”. Acesta postează des fotografii, clipuri video și story-uri interesante, spre deliciul urmăritorilor săi.

Prin intermediul imaginilor pe care le postează pe rețelele de socializare, Lidia Buble le arată fanilor că se simte bine în pielea sa și că nu se ferește să ofere detalii din viața sa, dincolo de scenă.

În trecut, Lidia Buble a spus că acum, la maturitate face ceea ce atunci când era mică, în casa părinților nu avea voie să facă.

Lidia Buble și fosta ei relație

Deși Lidia și Răzvan Simion, impresarul ei și prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, s-au despărțit de mai bine de jumătate de an, ei au rămas în relații bune. Sunt în continuare prieteni, dai Răzvan o ajută în proiectele sale muzicale.

Cei doi s-au despărțit după 5 ani de relație. Încă de când s-au despărțit, prezentatorul TV a lăsat să se înțeleagă că, el și Lidia vor continua să colaboreze pe plan profesional, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu.

Vestea despărțirii celebrului cuplu a șocat lumea mondenă, dar și pe admiratorii celor doi. Cei doi s-au despărțit după o relatie de cinci ani, însă au făcut-o în cel mai civilizat mod cu putință.

Deși au spus că despărțirea a fost de comun acord și nu au dorit să dea mai multe detalii , la scrut timp după după, Lidia a postat pe pagina sa de Instagram:

“Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”.