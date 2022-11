A murit tatăl prezentatorului tv Valentin Butnaru. Mesajul publicat pe rețelele sociale: „Nu o să plâng, încerc”

Prezentatorul rubricii de știri de la Observator, marca Antena 1, a aflat, recent, că tatăl său s-a urcat la Ceruri. Valentin Butnaru a publicat un mesaj în mediul online, unde este destul de activ și îi ține la curent pe fani cu evenimentele din viața sa.

A murit tatăl prezentatorului tv Valentin Butnaru. Mesajul publicat pe rețelele sociale

Îndrăgitul prezentator de la Observator a publicat un mesaj emoționant despre cel care i-a fost părinte. Tatăl său s-a stins din viață, iar vedeta Antena 1 a încercat să-și amintească toate momentele frumoase pe care le-a petrecut alături de el, fiindu-i recunoscător pentru tot ce a păstrat bun.

Valentin Butnaru a postat o fotografie din copilărie, în care apare în brațele tatălui său.

„S-a stins azi-noapte. Ma bucur ca am reusit sa vorbesc cu el pentru ultima oara ieri. Era senin. Mi-a vorbit despre rachetele lui si despre teoriile conspiratiei. De dimineata am aflat ca nu mai e. Cel putin in realiatea noastra, perceptibila.

E acum in UNIVERSUL pe care il adora in fiecare clipa a fiecarei zile. Am mers azi la munca pentru ca a ma vedea pe mine la televizor era activitatea lui preferata a zilei. De departe cel mai inteligent nuclearist folkist.

Tata..sunt destept datorita exigentei tale, sunt linistit datorita precautiilor pe care mi le-ai insuflat si sunt un om frumos pentru ca si tu ai fost.

Te las sa zburzi prin Cosmos, printre stelele care te-au calauzit in viata si, daca ii intalnesti pe preferatii tai, faraonii egipteni, transmite-le salutari! Nu o sa plang, incerc. Stiu ca ai vrea sa rad si sa cant. Folk :)”, a scris Valentin Butnaru, în dreptul imaginii, pe pagina de Instagram.

Valentin Butnaru prezintă știrile la pupitrul Observator, de la Antena 1

Andra Petrescu, Andreea Țopan și Valentin Butnaru formează grupul de prezentatori de la pupitrul Observator, Antena 1, prezentând știrile de la ora 12:00.

„Pe Andra o cunosc de 10 ani și, pe lângă faptul că este un profesionist desăvârșit, este si o femeie cu un simț al umorului extrem de dezvoltat și cu un farmec aparte.

Nu numai că o primim cu brațele deschise, dar suntem și bucuroși că ne ajută sa menținem consolidat trio-ul conceput alături de Olivia, căreia îi dorim mult succes în proiectul Observator 17.”, a povestit Valentin Butnaru în primăvara acestui an.

