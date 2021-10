Abi Talent, suma de bani fabuloasă pe care a pirmit-o pentru o postare pe rețelele de socializare

Abi Talent a reușit să încaseze o sumă incredibilă pentru doar o postare pe rețelele de socializare. Cântărețul este foarte apreciat de generația tânără, indiferent că a primit, de-a lungul timpului, foarte multe critici despre felul în care cântă, se îmbracă și vorbește.

Abi Talent, suma incredibilă pe care a primit-o pentru o singură postare pe rețelele de socializare

Abi Talent s-a pozat într-un tricou cu o siglă a unei firme care l-ar fi plătit pentru a publica imaginea pe rețelele sale de socializare, iar suma pe care ar fi primit-o a sărit de câteva mii de euro. Mai exact, Abi a primit 15 mii de euro pentru a face publică repsectiva imagine în care a promovat firma.

Cântărețul este un mare influencer, iar acesta a fost și motivul pentru care contractele de imagine nu încetează să-i apară. Fanii săi au reacționat imediat, luându-i apărarea atunci când gurile rele au zis despre el că nu ar merita respectivii bani sau chiar că nu l-ar crede că are asemenea încasări.

„1000 x 15 = atât am luat pe poza asta și nici n-am ieșit din dormitor”, a scris tânărul pe Instagram, unde este urmărit de o comunitate foate mare de persoane. Prietenii virtuali ai lui au ținut să-i scrie mai multe mesaje, prin care ba l-au felicitat, ba l-au criticat. „O șterge într-o oră”, „Ce blugi ai”, „Ce frumoasă e poza”, „Nu vă mai luați de el”, au fost câteva dintre mesajele pe care el le-a primit din partea fanilor de pe rețelele de socializare.

Câte clase are Abi Talent cu adevărat

La doar 19 ani, tânărul se laudă cu o carieră de succes și cu o avere ieșită din comun, dar se pare că performanțele școlare ale acestuia nu sunt cele mai strălucite.

Se pare că Abi Talent are doar opt clase, dar acest lucru nu l-a împiedicat să ajungă celebru. În unele dintre clipurile sale, cântărețul a declarat chiar că nu îi pasă de jignirile inamicilor, fiindcă oricum nu știe să citească! Artistul are parte de foarte multă notorietate, iar în urmă cu un an el a luat masa cu Anamaria Prodan.

Abi Talent a devenit celebru aproape peste noapte! Acesta a dat lovitura puternic pe Youtube, cu piesa ”Papuci Gucci”, iar de atunci viața lui se duce vertiginos pe panta ascendentă. Financiar, Alberto Panțic, pe numele din buletin, nu are grija zilei de mâine. Mai mult, își permite chiar orice, așa că pe nimeni nu miră când își etalează piesele grele, inelul de 25.000 de euro și ceasul Rolex, pe care a plătit, pe loc, 7.500 de euro.

