Actor de comedie îndrăgit de toți românii, la un pas să moară într-un accident de mașină. SUV-ul în care se afla Will Ferrell s-a răsturnat

Actorul Will Ferrell a fost transportat de urgenţă la spital, după ce a suferit un accident de maşină, în comitatul Orange din statul american California, scrie The Independent.

Will Ferrell, în vârstă de 50 de ani, s-ar fi aflat într-un SUV condus de un şofer profesionist când vehiculul s-a răsturnat. Doi alţi pasageri se aflau în autoturism.

Accidentul s-a petrecut joi seară, în jurul ori locale 23.00. Actorul se întorcea de la un eveniment al „Funny or Die” – un website cu scheciuri pe care el l-a înfiinţat alături de Adam McKay şi Chris Henchy.

Martori la accident au declarat pentru TMZ că maşina în care se afla Ferrell a fost izbită de o altă maşină. Toţi pasagerii au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Potrivit TMZ, Ferrell a părăsit între timp spitalul şi nu a suferit răni grave.

Will Ferrell a fost fotografiat imediat după incident, vorbind la un telefon mobil, în jurul lui aflându-se pompieri.

Născut pe 16 iulie 1967, Will Ferrell este un actor american care a devenit cunoscut în anii '90, atunci când a completat distribuţia show-ului „Saturday Night Live”. S-a remarcat apoi în comedii precum „Old School”, „Elf”, „Anchorman”, „Talladega Nights”, „Stranger than Fiction”, „Blades of Glory”, „Semi-Pro”, „The Other Guys”, dar şi „Zoolander” şi „Step Brothers”.