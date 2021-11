Actorul Paul Rudd, votat cel mai sexy bărbat din lume. Reacția neașteptată a actorului

În numeroasele filmele în care jucat, Paul Rudd a avut o multitudine de roluri, de la super-erou sau chiar băiat rău, până la roluri de bărbat îndrăgostit. Revista People l-a numit pe Paul Rudd Cel Mai Sexy Bărbat în Viață, titlu care a fost amintit într-o ediție recentă de-a emisiunii The Late Show with Stephen Colbert.

Pentru a dovedi cât de sexy este, gazda showului, Stephen Colbert, a decis să îl testeze pe celebrul actor, test ce a inclus și o examinare corporală. De asemenea, Paul a trebuit să se îmbrace și în muncior de șantier, dar și în haine de preot pentru a dovedi cât de bine arată.

Reacția lui Paul Rudd după ce a fost numit Cel Mai Sexy Bărbat în Viață

La un moment dat, Paul și-a turnat apă pe el, strigând că se “îneacă” în cât de sexy este. După toate testele la care a fost supus, gazda emisiunii a spus că actorul e “testat negative pentru sexy”. Apoi Colbert s-a răzgândit că nimic nu e mai sexy decât cineva care trece printr-o situație stânjenitoare, și tocmai de aceea, l-a declarat pe Paul Rudd câștigătorul titlului Cel Mai Sexy Bărbat în Viață, potrivit CNN.

Citește și: „Viaţa cu mine” – Actorii Paul Rudd şi Aisling Bea, despre cea mai bună versiune a lor, alienare şi mediu: Suntem o specie empatică. Haosul de acum nu ne defineşte

“Eu sunt cel mai sexy bărbat în viață?!”, a spus extrem de surprins Paul.

Gazda show-ului de seară l-a încoronat pe actor și i-a oferit și un buchet de flori. Acum că a câștigat noul titlu, Paul a spus că speră să fie și el invitat la una dintre acele cine cu alți bărbați sexy de la Hollywood precum George Clooney și Brad Pitt.

“Nu o să mă prefac că sunt modest după ce am primit acest titlu. O să îmi fac cărți de vizită cu noul titlu”, a mai spus Paul Rudd într-un interviu pentru publicația People.

Noul proiect în care va apărea marele actor este "Ghostbusters: Afterlife", film ce va apărea în cinematografe la sfârșitul lunii.

Lucruri neștiute despre Paul Rudd

Numele real al lui Paul Rudd este, de fapt, Paul Rudnitzky. Actorul a jucat în filme celebre precum Wet Hot American Summer (2001), Anchorman (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), și I Love You, Man (2009), serialul Friends și mai multe filme din franciza Ant-Man.

Citește și: Paul Rudd, protagonistul din celebra peliculă Omul-Furnică, a fost numit bărbatul anului

Părinții lui Paul sunt verișori de gradul 2. În cariera sa de actor, Paul a jucat și în piese de teatru de-ale lui Shakespeare, printre care se numără Twelfth Night și Romeo & Juliet.

Celebrul actor a declarat că este principalul fan al lui Paul Newman. Paul consieră că rolul său din serialul Friends a fost unul dintre cele mai importante roluri ale sale și se mândrește cu acest lucru.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶