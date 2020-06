Adda, dezvăluire fără inhibiții despre soțul său! Ce a transmis artista fanilor săi: „Ne-am pierdut mințile”

citește și: Video | Adda, replică DURĂ: Nu-s vreo mâțâită, miau, dacă unele-s prințese eu sunt "bau-bau"! Soțul ei este nedezlipit de tricoul "BalAdda" și își aprobă soția. "Mai bine sinceră decât o alta care minte-n draci"

„Eu îmi petrec sâmbătă seara cu Rizea Cătălin, că nah, dacă tot ne-am pierdut mințile și ne-am căsătorit, acum nu mai avem de-ales”, a fost mesajul amuzant și totodată emoționant al artistei.

Lipsită de inhibiții de orice fel, Adda se laudă adesea cu soțul său, care se bucură de multă apreciere mai ales din partea mamelor. Iubit probabil și de soacră deopotrivă, Cătălin Rizea a câștigat simpatia fanilor artistei pentru modul în care reușea mereu să o „dezamoseze” pe Adda, în momentele tensionate.

ADDA PARTICIPĂ ÎN NOUL SEZON „TE CUNOSC DE UNDEVA”

Pentru Adda, scena Te cunosc de undeva! este o provocare cu totul nouã: “M-am gândit cã este o emisiune foarte tare, care te pune în dificultate şi te scoate din zona ta de confort şi, dacã am trecut prin “Asia Express” şi am supravieţuit, de ce sã nu accept şi aceastã provocare?! Şi aceastã emisiune mã va scoate din zona de confort şi fizic, şi psihic şi vocal, dar nu mi-e teamã. Pânã la urmã asta este frumuseţea emisiunii, sã accepţi provocãrile ruletei, dacã am face doar personaje care ne-ar ţine în zona de confort, care ar mai fi şmecheria, am fi toţi buni! Asta e şi ideea, sã ne distrãm, sã nu ne iasã din prima personajul, e foarte tare, totul e la superlativ aici!”.