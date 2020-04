Cum arată Adda de la Asia Express în costum de baie! Imaginile ce au pus fanii pe jar

Adda de la Asia Express, după eliminarea de la Asia Express

Chiar dacă au fost numeroase certuri și replici acide între cei doi, pe parcursul emisiunii Asia Express, Adda i-a făcut soțului său cea mai frumoasă declarație de dragoste, semn că porecla de „familia dinamită” dată de Cătălin, soțul său, e mai mult decăt potrivită pentru cei doi:

„Astia am fost noi: sinceri, uneori prea sinceri! Am trait cu tot sufletul experienta! Am invatat multe despre noi insine si despre celalalt, dar cel mai important - ni s-a confirmat ca putem trece peste orice greutate IMPREUNA! ❤

Ne-am dorit mult sa jucam finala mare dar “stelele au decis ca pentru noi a fost mai importanta calatoria decat destinatia.“ Cliseu- adevaru’ e ca am plans cu muci, am mai injurat de 5 ori si dupa m-am resemnat! 😂 Am luptat pana la capat cum am putut noi mai bine si ne bucuram ca am ajuns pana in ultimul punct - Taipei! L-am vazut de sus, fericiti ca am reusit! Am tras cu ultimele puteri si, in cazul meu, cu ultimii neuroni inca intregi!