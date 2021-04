Adda face noi dezvăluiri despre efectele dietei sale. Cu ce "problemă" se confruntă vedeta

Adda, fosta concurentă Te cunosc de undeva! și Asia Express, a postat în urmă cu puțin timp o fotografie care a atras atenția fanilor. Cu un fizic de invidiat, Adda le spune internauților că se confruntă cu o “problemă”, dar una cu care orice femeie la dietă ar dori să o experiementeze.

Adda are o siluetă de invidiat

După ce și-a probat ținutele de primăvară, Adda a constat că hainele îi sunt cum largi după ce a slăbit și va trebui să își modifice multe dintre ale, adaptându-le noilor sale forme de care e foarte mândră.

La descrierea fotografiei care a primit mii de aprecieri, Adda a adăugat:

“Am o problema existentiala! 😂 Trebuie sa-mi modific toate hainele din garderoba... 🤓 Imaginati-va ca-mi dau ochii peste cap acum si sunt foarte “trista”, aproape isterica din cauza acestui lucru...”.

Cum a reușit Adda să slăbească

Adda este extrem de curajoasă atunci când vorbește despre felul în care a slăbit. Artista încearcă să încurajeze și alte femei, dezvăluindu-și secretele. Blondina arată impecabil și susține că și-a recăpătat talia pe care o avea acum mai mulți ani. În încercarea de a ajuta și alte femei care încearcă să slăbească, Adda le-a dezvăluit secretele ei.

“Va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, explica Adda atunci când a postat o fotografie pe contul ei de Instagram cu primele rezultate.

Prin faptul că a ales un stil de viață mai sănătos, diva a reușit să slăbească foarte mult, fiind mândră acum de realizarea ei.

De ce afecțiune suferă Adda

Adda nu trece prin momente plăcute, după ce a dezvăluit că suferă de Dermografism, o afecțiune greu de tratat. Recent, artista s-a fotografiat pe patul de spital și a urcat imaginea pe rețelele de socializare.

Scopul ei, a notat vedeta, este să-i țină la curent pe prietenii virtuali cu starea sa de sănătate. Se pare că Adda a început o cură de detoxifiere menită să trateze afecțiunea nemiloasă de care suferă.