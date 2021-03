Rochia mulată acoperită de paiete, care îi pune în evidență silueta. Cum apare Adda în noul ei videoclip după ce a slăbit

Cum a slăbit Adda

Blondina arată impecabil și susține că și-a recăpătat talia pe care o avea acum mai mulți ani. În încercarea de a ajuta și alte femei care vor să slăbească, Adda le-a dezvăluit secretele ei.

“V-am terorizat cu slabitu’ meu! 😂 Da-s fericita ca mi s-a intors talia acasa😂 Nu stiu pe unde a umblat in ultimii ani... 😅

Va pup si va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, a fost descrierea de la postarea vedetei care explică ce lucruri au funcționat pentru organismul ei.

Prin faptul că a ales un stil de viață mai sănătos, diva a reușit să slăbească foarte mult, fiind mândră acum de realizarea ei. Fanii nu au putut să nu observe faptul că ea radiază și au copleșit-o cu complimente în comentarii.

Afecțiunea de care suferă Adda

ADDA a publicat recent o imagine pe contul personal de Instagram, unde are peste 738 de mii de urmăritori, în care apare cu spatele gol și cu urme roșiatice pe piele. Artista a avut curajul să vorbească deschis despre boala ei.

În mesajul lung pe care l-a publicat alături de imagine, ea a vorbit despre boala de care suferă, de ce a ascuns-o până acum de public și cum nu plănuiește să discute această afecțiune la nicio emisiune.

”4 luni și ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din următorii ani sau toata viata. Este o boala imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat,” a început ADDA mesajul emoționant despre afecțiunea de care suferă, dermografism.

”Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afectează viața fizic. O afectează psihic pentru ca lumea vorbește, batjocoreste și mai e categoria “care stie leacul suprem”. Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gand. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune!” a continuat ea.