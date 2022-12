Adda, momente de panică după ce a fost colindată: „Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția”. Ce a pățit artista

Adda a avut parte de o întâmplare neplăcută în preajma sărbătorilor de iarnă. Cântăreața a povestit cum 10 colindători i-au intrat în curte fără ca ea să-și dea acordul și când le-a cerut să părăsească proprietatea, bărbații au certat-o că nu a încuiat poarta. Mai mult, Adda i-a amenințat și cu Poliția pe bărbații care cu greu au acceptat să iasă din curte.

„În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia.

După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta și să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat.

Am coborât pe scări și am țipat: ''Ieși afară din curte!'' Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: ''Sunteți de acord?''. Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină.'', a mărturisit Adda pe rețelele sociale.

Adda și-a lansat o carte de curând

„Simt o explozie de sentimente… scriu textul asta si tremur. Ieri am primit prima carte tiparită. CARTEA MEAAA! Am pus-o langa perna si am dormit cu mana pe ea. Sunt un copil entuziasmat si emotionat! Sunt Ada mica. Am reusit, mama, tata! Sper ca sunteti mandri! Peste doua zile se lanseaza oficial, povestea mea… abia acum ma veti cunoaste cu adevarat. Nu mai am cuvinte acum… sunt doar recunoscatoare…pot sa tin in mana efectiv inima mea. Pentru ca am pus-o pe toata in fiecare cuvant scris! @celetrei.adda 11.11”, a transmis Adda despre cartea pe care a lansat-o.

Potrivit artistei, titlul „Cele trei Adda” face referire la cele trei personalități ale sale. De asemenea, ea nu l-a uitat nici pe Cătălin Rizea, soțul ei, care i-a fost un adevărat sprijin în toată această perioadă.

„Este o carte motivațională, e foarte sinceră, unde îmi spun povestea și spun foarte multe chestii personale, pe care nu le-am mai spus niciodată, chiar și părinții mei o să afle lucruri noi. În titlu este vorba despre cele trei personalități ale mele: Adda mică, copilul interior, Alexandra, care este Războinica Luminii și Adda Balada, care este artistul. Practic, este un conflict între minte, trup și suflet”, a mai precizat Adda pentru spynews.ro.

