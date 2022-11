Adda își lansează prima carte cu mărturisiri despre cele mai grele momente. Mesajul emoționant primit din partea mamei sale

Adda este în culmea fericirii. Deși în ultima perioadă îndrăgita artistă se confruntă cu probleme de sănătate, aceasta a reușit să transforme trista experiență într-o nouă operă de artă. Vedeta și-a deschis sufletul și este pe care de a lansa prima ei carte, cu mărturisiri sincere despre viața sa, din spatele camerelor de filmat și a celebrității.

Adda își lansează propria carte. Cum arată aceasta și cum a reacționat mama vedetei

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, Adda este extrem de transparentă cu lucrurile din viața sa. Artista împarte atât momentele de bucurie, cât și cele mai puțin frumoase cu internauții și a reușit să strângă o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socialziare.

Tot acolo, în urmă cu câteva luni, vedeta în vârstă de 30 de ani, anunța că va lansa o carte inspirată din experiențele și trăirile sale. Iată că acum, acel moment este extrem de aproape, iar cartea intituală „Cele trei Adda” va avea lansarea vineri, 10 noiembrie. Așa cum a dezvăluit chiar ea, tot începând de atunci, va fi și disponibilă în librării.

Adda este extrem de fericită că a ajuns să își vadă visul cu ochii și nerăbdătoare a împărtășit deja cu urmăritorii ei coperta cărții sale. De asemenea, ea a făcut publică și reacția mamei sale la vederea cărții.

Artista a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu schimbul de mesaje pe care l-a avut cu cea care i-a dat viața, imediat ce cartea a ieșit de la tiparit.

„Simt o explozie de sentimente… scriu textul asta si tremur. Ieri am primit prima carte tiparita. CARTEA MEAAA! Am pus-o langa perna si am dormit cu mana pe ea. Sunt un copil entuziasmat si emotionat! Sunt Ada mica. Am reusit, mama, tata! Sper ca sunteti mandri! Peste doua zile se lanseaza oficial, povestea mea… abia acum ma veti cunoaste cu adevarat. Nu mai am cuvinte acum… sunt doar recunoscatoare…pot sa tin in mana efectiv inima mea. Pentru ca am pus-o pe toata in fiecare cuvant scris! 🥹🙏❤️ @celetrei.adda 11.11”, a scris îndrăgita vedetă la descrierea imaginii în care apre conversația cu mama sa, alături de o fotografie cu coperta cărții.

„Am reușit, mama. Plâng”, a fost mesajul pe care i l-a trimis Adda acesteia. „Bravo! Bravo! Tare mândră de tine. Te iubesc. Eu vreu autograf, pe carte”, a fost reacția mamei sale.

Adda a scris o carte despre suferința prin care a trecut

Într-un interviu acordat recent pentru Spynews.ro, Adda a oferit mai multe detalii despre cartea pe care urmează să o lanseze. Vedeta a dezvăluit că aceasta conține povești extrem de personale despre suferința prin care a trecut și despre cele mai grele momente din viața sa.

„Cartea o lansez vineri. De vineri dimineață se poate comanda, este o carte despre viața mea, dar și despre problema mea, despre diagnosticul meu, despre drumul spre diagnosticul meu, despre tot ce s-a întâmplat, e ca un fel de puzzle, treci așa, cumva, prin mai mulți ani, descoperi la final că totul este conectat...”, a spus Adda, pentru sursa menționată.

Potrivit acesteia, titlul „Cele trei Adda” face referire la cele trei personalități ale sale. De asemenea, ea nu l-a uitat nici pe Cătălin Rizea, soțul ei, care i-a fost un adevărat sprijin în toată această perioadă.

Este o carte motivațională, e foarte sinceră, unde îmi spun povestea și spun foarte multe chestii personale, pe care nu le-am mai spus niciodată, chiar și părinții mei o să afle lucruri noi. În titlu este vorba despre cele trei personalități ale mele: Adda mică, copilul interior, Alexandra, care este Războinica Luminii și Adda Balada, care este artistul. Practic, este un conflict între minte, trup și suflet”, a mai precizat artista.

