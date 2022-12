Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Adda, show total în crama de la Cricova. Cum a sunat vocea artistei

În episodul din 12 decembrie 2022 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, nea Marin i-a dus pe concurenți în crama de la Cricova. Aici, aceștia au avut de îndeplinit mai multe sarcini. Adda și Cătălin Rizea au fost duși la un panou plin cu sticle, unde au învățat cum să rotească sticlele din crama Cricova, cunoscut și ca orașul subteran cu un milion de sticle de vin:

„Uite cum îi merge mâna. Bă, veniți aici să vedeți cum îi merge mâna. Ia uite, frate!”, a exclamat nea Marin.

Adda, show total în crama de la Cricova la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 12 decembrie 2022. Artista a transmis o emoție de nedescris cu vocea ei spectaculoasă

Nea Marin i-a dus pe concurenți în crama de la Cricova în ediția din 12 decembrie 2022. Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au primit sarcina de a învârti sticlele de vin. Atât nea Marin, cât și cei doi concurenți au rămas plăcut impresionați de dexteritatea doamnei Alina, care a vorbit, cu mândrie, despre meseria ei:

„Ne-am dus la un panou cu sticle și doamna a început să le învârtă. Am fost foarte atent, că e interesant. Pui mâna pe prima sticlă, a doua, a treia, o lași. A patra.”, a explicat nea Marin.

„Eu de-acuma am 19 ani.”, a afirmat doamna Alina./„Această meserie nu se învață nicăieri. Această meserie se învață pe loc. Din angajat în angajat.”/„La începutul zilei, dimineața, iau lumânarea, mă uit în sticlă. Văd sedimentul de drojdie și atunci decid ce lucru trebuie făcut. Sunt unele zile când e foarte greu. Adică avem drojdie lipicioasă, atunci e foarte greu de rotit și nu reziști până la 40.”, a mărturisit doamna Alina.

Deși la început, proba a părut destul de ușoară, chiar Adda recunoscând acest lucru, ulterior, activitatea s-a dovedit destul de anevoioasă. Cu toate acestea, Cătălin s-a descurcat mai bine decât partenera lui. Proba i-a cam dat bătăi de cap Addei, iar nota finală a fost pe măsură:

„Când mi-a arătat doamna, prima oară, cum se mișcă, am zis <<ce mare lucru, iei o sticlă, o pui>>, pentru că ea avea cumva un ritm, care se repeta, ea nu-și ieșea din ritm.”/„Mi s-a părut dificil că sticlele erau foarte grele și trebuia să repeți mișcarea, erau vreo 10-12 rânduri, cumva, de sticle și trebuia să te apleci foarte tare. Doamna nu se apleca foarte tare, pentru că avea o tehnică.”

„Gata, îmi intră în instinct. E bine?”, a întrebat Cătălin./„Fac mai bine ca nevastă-mea, este?”

Adda a primit nota șapte. Însă, de teama lui nea Marin și a probelor la care ar fi putut fi supusă, concurenta a decis să facă ce se pricepe cel mai bine: să cânte. Vocea Addei a sunat excepțional, iar emoția din glas a convins-o pe doamna Alina că Adda merită o notă mai mare:

„Eram: <<mamă, dacă aude nea Marin că am luat nota șapte>>, nu-mi place că, poate cine știe, mă trimite să scot piatră din mină, să nu știu, cine știe ce mă pune să fac.”, a spus Adda./„Și, atunci, mi-a venit o idee să îi cânt doamnei Alina o piesă care este reprezentativă pentru Republica Moldova.”

„Da, vocea-i bună!”, a exclamat doamna Alina.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.