ADDA, poză rară din copilărie. Ce imagine adorabilă a publicat cântăreața pe rețelele de socializare

Adda și-a surprins comunitatea de fani cu o imagine adorabilă din copilărie, pe vremea când avea câțiva anișori. Vedeta a emoționat pe toată lumea cu o fotografie de arhivă, din copilărie, unde arăta adorabil. Cântăreața a primit foarte multe mesaje de la prietenii virtuali, care i-au scris că a fost un copil tare frumos.

Adda, imaginea emoționantă pe care a publicat-o pe rețelele de socializare, din copilărie

Adda și-a luat prin surprindere comunitatea de fani de pe Instagram și Facebook cu o serie de imagini din arhiva personală, din copilărie, iar prietenii virtuali au ținut să-i transmită numai cuvinte frumoase când au privit imaginile.

Adda Baladda, așa cum este cunoscută în industria muzicală din România, a fost o fetiță adorabilă care, cu siguranță, fura inimile tuturor cu zâmbetul larg pe care-l purta zi de zi.

Aceasta și-a surprins comunitatea de fani cu o imagine din copilărie, unde a și povestit despre cum a arătat viața ei, atunci când locuia cu părinții său și era doar o școlăriță, nu vedeta care este în prezent.

„Acasă”, a scris Adda Baladda în descrierea imaginilor emoționante de pe rețelele de socializare.

Adda, mesaj cu ocazia împlinirii a 5 ani de căsătorie cu Cătălin Rizea

Adda Baladda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți din anul 2016, dețin împreună casa de discuri „Baladda Records” și au un copil pe nume Alexandru. Adda și Cătălin au o relație frumoasă și lungă.

"Inainte sa te cunosc eram atat de hotarata sa nu ma marit niciodata si sa fac copii tarziu. Nu exista ideea de “pentru totdeauna”, nici nu-mi doream asta. Dar acum 7 ani s-a schimbat tot, drept urmare se implinesc 5 ani de “la bine si la rau” , insarcinata fiind, maritandu-ma in slapi cu sclipici ca nu ma mai incapea nimic. Tu ma cunosti cel mai bine. Tu ma stii frumoasa si catastrofal de catastrofa. Perfecta dar si defecta. Tu ma stii la 48 de kg si 85. Tu ma stii calma dar si nebuna pamantului. Ma stii puternica si fricoasa. Ma stii hotarata si vulnerabila. Imi stii toate visurile si toate durerile. Toate bucuriile si toate lacrimile. La fel te stiu si eu, cu totul. Si te iubesc in fiecare zi mai mult. Ne stim la bine, mai ales la rau si n-am plecat nici unul. La multi ani! Pana la 97 ,cam asa, dupaia ma recasatoresc! Pa!

Ps: repostez poza asta in fiecare an. Suntem singurii din galaxie fara album de la nunta! 😂 ne-a fost lene sa facem. Avem pozele pe un stik, da’ nu stiu unde e. Ps2: Trebuia sa te las sa porti tenisi, dar e amuzant ca aratai ca un pinguin, in perfecta armonie cu mersul meu pe care il aveam atunci.😂 @rizea_catalin88", a scris artista la descrierea fotografiei.

