Cum arată Adda în costum de baie, după ce a slăbit considerabil: "Cum ai slăbit Adda?". Imaginea i-a surprins pe fani

Adda se numără printre cele mai apreciate și frumoase artiste de la noi din țară. Aceasta impresionează de fiecare dată prin calitățile sale vocale, dar și prin aspectul său fizic cu care atrage toată atenția.

În ultima perioadă, artista a ținut o dietă strică care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite și a ajuns la o siluetă de invidiat, drept dovadă stau imaginile de pe rețelele sociale. Deși a slabit considerabil, Adda a ezitat să publice fotografii în costum de baie până recent, când a întors toate privirile internauților.

Cum arată Adda în costum de baie, după ce a slăbit considerabil

Recent, Adda și soțul ei, Cătălin, au plecat într-o vacanță exotică, iar superba artista nu și-a încântat cei 757 de urmăritori cu cele mai incendiare fotografii. Mai mult decât atât, fosta concurentă "Te cunosc de undeva!" a publicat o imagine în costum de baie, care a pus pe jar publicul masculin.

Citește și: Adda a răbufnit. Ce a transmis fanelor care au întrebat-o ce dietă a ținut. Mesajul neașteptat al artistei

Cântăreața este mai fericită ca niciodată și de mândrește cu un trup demn de invidiat, după ce a reușit să slabească considerabil.

"In premieră absolută intergalactică, interstelară și interplanetară - eu în chiloți pe Instagram! 🤓", a scris Adda la descrierea fotografiei.

Se pare că imaginea nu a putut trece neobservată de prietenii virtuali. Nici formele sale de invidiat nu au putut fi trecute cu vederea. Un lucru e evident, Adda este posesoarea unui trup senzațional, iar costum de baie la care a apelat îi scoate în evidență atuurile fizice, în special silueta de invidiat și picioarele subțiri.

Postarea a strâns rapid mai bine de 17 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea celor care o urmăresc. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că ipostaza în care s-a lăsat fotografiată este atât de discretă, dar sexi.

Citește și: Cum arată abdomenul Addei, după ce a slăbit considerabil: "Ce corp". Fanii au fost foarte surprinși

"Ești decentă și sexi!", "Ești haioasă. V-am îndrăgit pe amândoi de la Asia Express. Să te bucuri de soare și vreme bună. ❤️😍😍" sau "Cum ai slăbit Adda? Arăți super, bravo 🙌👏😍", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude pentru modul în care arată.

Imaginea i-a surprins pe fani, iat formele artistei au încins atmosfera de

Prin ce experiență înfricoșătoare a trecut Adda în vacanță

Artista a plecat într-o vacanță pentru a se relaxa, însă și-a surprins fanii cu o experiență de-a dreptul înfricoșătoare, pe care a trăit-o alături de soțul ei Cătălin și chef Cătălin Scărlătescu.

Se pare că Adda le-a povestit prietenilor virtuali faptul că a trecut printr-un moment din care credea că nu o să scape niciodată. De asemenea, cântăreața a dezvăluit că a plâns și că s-a rugat în toată această perioadă.

"Înainte și după jihad. Aseară am ancorat într-un golf drăguț, după un drum puțin agitat pe mare. La câteva minute după ce ne-am pus să mâncăm, marea a început să se agite răăău și să bată tare vântul. Cel mai safe a fost să plecăm de acolo pentru că nu e bine să rămâi ancorat între stânci când vremea nu e ok. Așa că am plecat. Ne aștepta un drum de 4 ore(teoretic). Dar a durat de la 11:30 pănă la 6:30 dimineața. Am avut parte de cea mai înfricoșătoare experiență din viața noastră. FURTUNA pe mare. Barca trosnea din toate încheieturile, ne izbeam de pereți, nu puteam merge normal pentru că ajungeam pe jos😂 zici că bausem tot alcoolul din lume. Imaginați-vă cele mai urâte serpentine + cele mai urâte turbulențe și înmulțiți totul cu 10000.

A început să intre apă prin hublourile securizate, puntea era inundată. La fel și spatele. Barca de salvare era în moarte clinică😂. Eu evident că am plâns și mi-am spus toate rugăciunile. Mi-am amintit de toți sfinții, arhanghelii, frații și verișorii lor. Inclusiv de gașca lor de prieteni.😂 Colac peste pupăză, s-a defectat din cauza vremii dispozitivul care ne arăta direcția. Iar skipperul nostru, Cristi a fost nevoit să se uite pe telefon pe gps că să vadă pe unde să mergem😂A început să sune stația. Auzeam ruși care spuneam SOS. Efectiv era apocalipsa. Skiperul nostru a fost erou, jur! Era ud din cap până în picioare și venea mereu să îmi pună mâna rece pe frunte și să mă liniștească pentru că eram cea mai panicată de acolo.😂 Scărlătescu râdea și dansa😂 pentru că el a trăit lucruri mai rele pe mare. O vacanță cu de toate! N-o s-o uităm. A-2-a poză a fost făcută imediat după😂", a scris Adda.

Vezi mai mult. Plătești 1 lună și vezi 2. Prinde oferta!