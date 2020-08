Adda și soțul ei, selfie interzis minorilor! Ce detaliu sexy au observat fanii în poză: „Lasă mâna jos”

Așa cum era de așteptat, imaginea a făcut senzație și a adunat mai bine de douăzeci și trei de mii de reacții, dar și numeroase comentarii savuroase din partea admiratorilor celor doi: „Cătăline, ce faci cu mâna😂😂😂”, „Ia mana, golanee :))))”, „Nebunaticilor 😅”, „Cătă, lasă mâna jos”, „Mă, nebunaticule, unde pui mâna?”.

Pentru cei care nu au aflat deja, după aventura de la „Asia Express”, superba Adda a decis că a venit timpul să facă spectacol în noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1!

citește și: Ei sunt concurenții "Te cunosc de undeva", sezonul 15! Noi vedete intră în jocul transformărilor, la Antena 1

Pentru Adda, scena Te cunosc de undeva! este o provocare cu totul nouã: “M-am gândit cã este o emisiune foarte tare, care te pune în dificultate şi te scoate din zona ta de confort şi, dacã am trecut prin “Asia Express” şi am supravieţuit, de ce sã nu accept şi aceastã provocare?! Şi aceastã emisiune mã va scoate din zona de confort şi fizic, şi psihic şi vocal, dar nu mi-e teamã. Pânã la urmã asta este frumuseţea emisiunii, sã accepţi provocãrile ruletei, dacã am face doar personaje care ne-ar ţine în zona de confort, care ar mai fi şmecheria, am fi toţi buni! Asta e şi ideea, sã ne distrãm, sã nu ne iasã din prima personajul, e foarte tare, totul e la superlativ aici!”.

Cel de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, și care îi are ca jurați pe Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan va fi difuzat în această toamnă, la Antena 1.