Adda a trăit în sărăcie. Mânca pufuleți și locuia într-o casă plină de mucegai. Detalii uimitoare despre drumul spre succes a artistei

Puțini sunt cei care știu că Adda a trăit în sărăcie, într-o casă cu mucegai pe pereţi şi a mâncat pufuleţi pentru a putea strânge bani să întregistreze piese. Însă nu a renunţat niciodată la visul ei.

”Am stat în condiţii cu mult sub ce aveam eu acasă, nu că aş fi avut palat. Am dat de greu, am avut probleme cu proprietara, scurgeri de gaz, mucegai. Ai mei mi-au zis să merg acasă. Cel mai greu a fost când mi-a îngheţat gelul de duş în baie. Ai mei ştiau de problemele astea, dar mie îmi plăcea şi nu-mi pasă. Nu m-am plâns. Îmi spălam hainele cu mâna. Îmi calculam banii în fiecare lună. Înregistram la studio şi îmi trebuia bani de taxi. Ei, ca să am bani de taxi, mâncam covrigi şi pufuleţi toată ziua. Visam ca toate piesele să ajungă la oameni. Am făcut într-o lună vreo 60 de piese. Am vândut 19 piese într-un an”, a mărturisit Adda.

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, cea mai controversată echipă de la Asia Express 3