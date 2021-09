Adele, într-o ținută provocatoare care a atras atenția paparazzilor. Cum s-a îmbrăcat la o întâlnire cu iubitul ei

Frumoasa cântăreață în vârstă de 33 ani, care este acum într-o formă de zile mari după ce a slăbit, Adele a apărut într-o ținută mai sexy ca oricând, în timp ce fanii erau obișnuiți să o vadă mereu acoperită.

Adele, într-o ținută sexy, alături de noul iubit

Adele was seen with Rich Paul this Monday in Los Angeles. pic.twitter.com/nsGns0vUmm — Adele Daily (@adeledailynet) August 31, 2021

Artista a ales să poarte o fustă mini în carouri, de culoare roz și o pereche de cizme negre cu toc ascuțit. Adele a asortat cizmele sexy cu o maletă neagră. Ținuta aleasă de faimoasă cântăreață a fost purtată pentru o întâlnire romantică alături de noul ei iubit, Rich Paul.

Pentru seara romantică în Los Angeles, Adele a ales această ținută sexy cu care nu doar că l-a cucerit definitiv pe Paul, iubitul ei, dar a atras și toate blițurile paparazzilor care i-au văzut ieșind împreună.

Paul, în vârstă de 39 de ani, a purtat o ținută mai mult sport, formată dintr-o pereche de jeanși, un tricou alb și un hanorac cu fermoar, potrivit Page Six.

Adele și Paul au început povestea lor de dragoste în luna iulie, după ce au apărut împreună la finala NBA.

Cum a reușit să slăbească Adele

Adele arată acum incredibil, după ce a slăbit 45 kilograme în urma unei diete care a ajutat-o pe artistă să se mențină în formă chiar și după ce a slăbit enorm.

Dieta controversată cu care Adele a reușit să slăbească peste 45 kilograme a stârnit vâlvă la nivel mondial. Artista a trebuit să adopte un nou stil de viață pentru a reuși să scape rapid și eficient de kilogramele în plus.

Citește și: Divorțul costisitor al artistei Adele. Ce avere enormă trebuie să împartă cu fostul soț

La scurt timp după divorț, cântăreața a decis să facă o schimbare, așa că s-a pus pe slăbit. Adele a dezvăluit că urmează dieta Sirtfood, care a ajutat-o să-și găsească “gena slabă”.

Aceasta este, de fapt, o genă corelată cu reglarea nivelului de insulină din organism (contrar față de rezistența la insulină, care poate duce la apariția diabetului zaharat și obezității).

Cântăreața a dezvăluit că a renunțat la țigări, băuturi alcoolice, cofeină (cafea, energizante, sucuri). În plus, dieta care a făcut-o pe artistă să slăbească rapid se numește Sirtfood și exclude complet mâncărurile condimentate, sărate, în combinații nepotrivite sau alimentele acide sau fructele citrice. Smoothie-urile au fost baza alimentației sănătoase, prin care cântăreața a reușit să slăbească rapid.

Divorțul costisitor prin care a trecut Adele

De la Rolling in the Deep, la Hello, melodiile artistei i-au adus o avere fantastică, pe care trebuie, însă, să o împartă acum cu fostul soț, Simon Konecki.

Citește și: Adele, fotografia fără machiaj care a atras atenția fanilor. Cum arată diva la 33 de ani

Deși procesul de divorț a început încă din 2019, abia anul acesta s-a finalizat. Un judecător din Los Angeles a finalizat divorțul abia în februarie 2021. Potrivit documentelor, Adele, în vârstă de 33 de ani, și Konecki, în vârstă de 46 de ani, au folosit medierea pentru a ajunge în mod amiabil la condițiile divizării.

Potrivit Daily Mail, artista e forțată acum să își împartă averea fantastică de peste 190 de milioane de dolari cu fostul soț, Simon Konecki, CEO-ul unui ONG din Marea Britanie, ce a fost educat la școala prestigioasă Eton.

