Divorțul costisitor al artistei Adele. Ce avere enormă trebuie să împartă cu fostul soț

Adele a câștigat faima la nivel mondial după numeroasele sale albume de succes și numeroasele hituri care s-au auzit în întreaga lume. De la Rolling in the Deep, la Hello, melodiile artistei i-au adus o avere fantastică, pe care trebuie, însă, să o împartă acum cu fostul soț, Simon Konecki.

Potrivit surselor, scrie Daily Mail, după câțiva ani de căsătorie, cei doi au decis să se despartă amical, însă lucrurile au fost îngreunate în momentul în care au început să împartă averea artistei, motiv pentru care au fost chemați mediatori la procedurile de divorț.

Ce avere are artista Adele

În vârstă de 32 de ani, Adele a reușit să strângă o avere fantastică în anii în care a încântat publicul din întreaga lume cu melodiile sale.