Adele, fotografia fără machiaj care a atras atenția fanilor. Cum arată diva la 33 de ani

Cu ocazia zilei sale de naștere, la împlinirea celor 33 de ani, Adele a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii, cu descrierea “Thirty Free”, simțindu-se acum liberă după divorț.

După ce a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza divorțul costisitor de fostul său soț, Simon Konecki.

De-a lungul carierei sale, dezamăgirile din dragoste au ajutat-o pe Adele să câștige succes pe plan profesional, lansând piese care au ajuns la inimile ascultătorilor și care i-au adus numeroase premii.

În trecut, Adele a mărturisit că inima i-a fost frântă de mai multe ori, o data la 19, apoi la 21 și ultima data la 25, acestea fiind și titlurile primelor trei albume ale sale. Adele a spus în glumă că s-ar înscrie la Love Island pentru a concura pentru inima lui Ben K, visând că el va fi dragostea vieții ei. Ea a încercat să îl curteze cu faimoasele sale piese “Hello” și “Someone like you”.

Divorțul lui Adele, unul deosebit de costisitor

De la Rolling in the Deep, la Hello, melodiile artistei i-au adus o avere fantastică, pe care trebuie, însă, să o împartă acum cu fostul soț, Simon Konecki.

Deși procesul de divorț a început încă din 2019, abia anul acesta s-a finalizat. Un judecător din Los Angeles a finalizat divorțul abia în februarie 2021. Potrivit documentelor, Adele, în vârstă de 33 de ani, și Konecki, în vârstă de 46 de ani, au folosit medierea pentru a ajunge în mod amiabil la condițiile divizării.

Potrivit Daily Mail, artista e forțată acum să își împartă averea fantastică de peste 190 de milioane de dolari cu fostul soț, Simon Konecki, CEO-ul unui ONG din Marea Britanie, ce a fost educat la școala prestigioasă Eton.

Deși divorțul dintre cei doi soți a fost unul pe cale amiabilă, se pare că artista nu a putut evita discuțiile și conflictele care au apărut. Pe perioada divorțului, cei doi foști soți au avut nevoie de mediatori pentru a-și putea încheia socotelile.

După ce cuplul a decis ca fiul lor, Angelo, să fie în custodie comună, problemele se pare că au început când s-a ajuns la împărțirea bunurilor.

Deși Adele are o avere mai mare decât fostul ei soț - câștigă 82 de mii de dolari pe zi - Simon are și el o avere de 2.7 milioane de dolari.

Cât a slăbit Adele

Dieta controversată cu care Adele a reușit să slăbească peste 30 kilograme a stârnit vâlvă la nivel mondial. Artista a trebuit să adopte un nou stil de viață pentru a reuși să scape rapid și eficient de kilogramele în plus.

Regimul drastic la care a apelat a fost criticat îndelung, dar Adele se simte în siguranță pentru că urmează cele mai stricte și revoluționare diete care prelungește viața.

La scurt timp după divorț, cântăreața a decis să facă o schimbare, așa că s-a pus pe slăbit. Adele a dezvăluit că urmează dieta Sirtfood, care a ajutat-o să-și găsească “gena slabă”.

Aceasta este, de fapt, o genă corelată cu reglarea nivelului de insulină din organism (contrar față de rezistența la insulină, care poate duce la apariția diabetului zaharat și obezității).

Cântăreața a dezvăluit că a renunțat la țigări, băuturi alcoolice, cofeină (cafea, energizante, sucuri).

În plus, dieta care a făcut-o pe artistă să slăbească rapid se numește Sirtfood și exclude complet mâncărurile condimentate, sărate, în combinații nepotrivite sau alimentele acide sau fructele citrice. Smoothie-urile au fost baza alimentației sănătoase, prin care cântăreața a reușit să slăbească rapid.