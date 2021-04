Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, atrage toate privirile în mediul online. Cum s-a fotografiat

Adelina și Cristi Chivu trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste de mai bine de 13 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe, care le bucură sufletul în fiecare zi și le aduc zâmbetul pe buze. Aceștia formează un cuplu superb și se iubesc la fel ca în prima zi, anul acesta împlinind 13 ani de căsnicie.

Fotbalistul, cât și soția sa sunt căsătoriți din anul 2008, iar nunta lor a fost unul dintre cele mai mediatizate subiecte din presa autohtonă. Cei doi au ales să își facă nunta la Palatul Știrbey, iar printre invitații speciali din cadrul evenimentului s-au numărat Gabriela Firea și Simona Gherghe, care le-au cântat mirilor "Trandafir de la Moldova", conform Viva.

Citește și: Fiica cea mica a lui Cristi Chivu cu Adelina împlinește 10 ani. Cât de frumoasă e Anastasia și cu cine seamănă

Ceremonia a fost una spectaculoasă, iar Adelina a atras toată atenția cu frumusețea sa. În ceea ce privește dansul mirilor, Cristi și soția sa au ales piesa „Love to be loved by you", de Marc Terenzi, iar nași care le-a fost alături în fiecare moment sunt Victor și Manuela Becali.

Deși timpul a trecut, iubirea lor a rămas la fel de mare. De asemenea, soția fotbalistului este mai frumoasă ca oricând, drept dovadă stau imaginile sale de pe rețelele sociale, unde este activă și publică des imagini.

Cum arată Adelina Chivu acum

De curând, frumoasa brunetă a postat pe contul de Instagram o fotografie care a atras toate privirile celor 90 mii de urmăritori. Aceasta este extrem de frumoasă și nu ezită să își afișeze atuurile fizice în mediul online.

Adelina Chivu a decis să apeleze la o pereche de ochelari ce îi pun într-o lumină bună minunatele trăsături ale feței. De asemenea, soția lui Cristi Chivu a cucerit pe toată lumea cu zâmbetul său fermectător, iar aspectul său plăcut îi aduce o mulțime de colaborări cu diferite companii.

Imaginea a strâns mai bine de 2.000 de aprecieri și o mulțime de reacții pozitive, semn că este urmărită și apreciată de foarte multe persoane.

"Ce frumoasă ești 🙌👏👏👏❤️❤️!" sau "Timpul s-a oprit în loc pentru frumusețea ta! Ești o femeie superbă.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transimtă complimente și laude pentru modul în care arată.

Cum a cerut-o Cristi Chivu de soție pe Adelina

În cadrul unui interviu pentru Viva, Adelina Chivu a vorbit despre unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa, cerea în căsătorie.

"După un meci la Milano, ne-am întors la hotel, era destul de târziu, trecut de miezul nopții. Cristi era foarte obosit și, când l-am văzut așezându-se în genunchi, am crezut că are un cârcel sau îl doare ceva. Tot îl întrebam de ce stă în genunchi, să se ridice, că îl dor picioarele. Dar el încerca să-și găsească cuvintele.

Mi-a făcut o declarație de dragoste care îmi va rămâne în minte toată viața și a pus apoi marea întrebare. Eu m-am blocat câteva secunde, nu știam ce se întâmplă, era ceva atât de spontan… Cristi m-a trezit din șoc și mi-a zis să spun „da" mai repede, că nu mai poate sta în genunchi. A fost foarte emoționant, nu am mai dormit în noaptea aceea.", spunea soția fotbalistului, conform sursei citate.