Imagini adorabile cu Vlăduț, fiul Simonei Gherghe, când mânâncă lămâie. Cum a reacționat micuțul când a simțit gustul

De aceea, și-a pus cariera pe pauză, însă în toamna anului 2020 a revenit pe micile ecrane.

După 18 ani de televiziune și după ce și-a dedicat timpul celor doi copii, aceasta a revenit cu producția ”Mireasa”.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”, a declarat ea cu acel prilej.

O puteți vedea pe Simona Gherghe în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 14:00 și sâmbătă de la 13:45, la "Mireasa", pe Antena 1.

Ce studii are Simona Gherghe

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, oraș în care a și copilărit de altfel.

„Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, scria recent Simona Gherghe pe Instastories, atunci când a răspuns la curiozitățile prietenilor ei virtuali.