Adelina Pestriţu a descoperit de la cine a luat coronavirusul. A fost la salon înainte să afle că s-a infectat

Primul test a fost să bea o cafea şi să miroasă cel mai puternic parfum. Şi a picat testul. Vedeta povesteşte că în drum spre spital şi-a pierdut gustul definitiv. De asemenea, şi-a anulat şi vizita la şedinţa foto pentru noua sa colecţie de haine. Cel de la care a luat virusul este chiar un prieten la care locuieşte în această perioadă pentru că noua sa casă este în renovare.

"Am aflat că şi prietenul cu care m-am văzut zilele trecute este şi el confirmat covid, este asimpomatic, nu ştia că îl are. Şi-a făcut un test pur şi simplu pt că trebuia să plece în vacanţă", a mai povestit vedeta.

Cu o seară înainte de a fi confirmată pozitiv, vedeta s-a întâlnit cu hairstylistul său."Nu s-a plâns că ar avea vreun simptom. Noi ne-am comportat normal. M-a sunat pe mine aseară şi bineînţeles că mi-am luat toate măsurile, am anulat toate programările, am sunat la saloane să le dezinfecteze, să vină firmele de dimineaţă să dezinfecteze. Iar eu m-am autoizolat", a declarat acesta.

"Noi am vorbit deja la DSP şi am luat la cunoştinţă toate măsurile de care aveam nevoie pentru a funcţiona cum trebuie. Am făcut de dimineaţă nebulizare şi dezinfecţie în cele două saloane unde a fost Adelina", a explicat și reprezentantul saloanelor cu pricina.

Adelina Pestriţu a anunţat că va fi externată şi va merge să se izoleze într-un loc sigur, unde va fi monitorizată până ce se va vindeca.