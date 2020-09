Adelina Pestritu, declarații de pe patul de spital! Vedeta a fost diagnosticată cu coronavirus. "Am simțit că îmi pierd din puteri, din ce în ce mai mult"

Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19, au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare reptat. Trebuia să merg la un shooting.

M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, a declarat Adelina Pestrițu pe contul de socializare de pe Instagram.



Adelina Pestrițu, apel către fani cu ochii în lacrimi după ce a fost depistată pozitiv pentru coronavirus: ”Purtați mască!”

“M-am programat la test. În drum spre spital am mâncat puțină ciocolată, să văd dacă am aceeași senzație. Mi-am făcut testul, am primit rezultatul. Deși aveam un feeling că sunt confirmată pozitiv. Între timp am aflat că și prietenul cu care m-am văzut zilele trecute,este și el confirmat. Este asimptomatic, nu știa că are.

Și-a făcut testul doar pentru că trebuia să plece în vacanță. M-am speriat, pentru că sunt om.