Adelina Pestrițu, cunoscută ca una dintre cele mai influente personalități online din România, a făcut o schimbare surprinzătoare în viața ei.

La 37 de ani, vedeta a decis să renunțe la implanturile mamare, o decizie care a stârnit multe discuții printre fanii ei.

Adelina Pestrițu, în lenjerie intimă, în balcon, într-o ipostază sexy, după ce a renunțat la implanturile mamare. Cum a apărut

Recent, Adelina a fost surprinsă pozând pe balcon în lenjerie intimă, iar imaginile au devenit virale pe Internet, atrăgând atenția și curiozitatea urmăritorilor ei. Cu o formă fizică de invidiat, Adelina nu ezită să se afișeze în ipostaze îndrăznețe, demonstrând o încredere deplină în sine.

Citește și: Prima apariție în online a Adelinei Pestrițu, după ce a renunțat la implanturile mamare. Cum arată acum și cum s-a filmat

Partenera lui Virgil Șteblea este activă pe rețelele sociale, iar fiecare postare a sa adună numeroase aprecieri și comentarii. De data aceasta, însă, fotografiile ei au stârnit o adevărată isterie printre urmăritorii săi, în special datorită deciziei sale de a renunța la implanturile mamare.

Adelina a reușit să-și mențină silueta de invidiat, chiar și după nașterea fiicei sale, Zenaida, în vârstă de 6 ani. Îmbrăcată într-o ținută all blue, ea a demonstrat încă o dată modul în care știe să-și pună în valoare atuurile fizice. Mesajul ei asociat cu aceste imagini a fost unul despre expresia feminității prin modul în care ne simțim când purtăm hainele, o declarație care a generat dezbateri și aprecieri în secțiunea de comentarii.

Imagini din casa în care locuiește Adelina Pestrițu cu familia ei

În anul 2020, Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea și-au achiziționat o vilă într-o zonă foarte bună a Capitalei. Vedeta povestea atunci că au trebuit să scoată din buzunar o sumă mare de bani pentru pentru a achiziționa doar lucruri de calitate, care să reziste în timp.

„De data asta am hotărât că lucrurile să fie puse într-o altă lumina, unde calitatea, profesionalismul și eleganța să primeze. (…) Astfel, colaborăm cu un designer de interior care efectiv este un adevărat artist în acest domeniu.”, transmitea Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

Citește și: Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare. Cum arată după intervenție și de ce a luat această decizie

Dormitul matrimonial al Adelinei Pestrițu reprezintă una dintre camerele cele mai luxoase. Vedeta a mărturisit că și-a dorit mereu ca în casa ei să existe lucruri personalizate, iar lenjeria de pat nu reprezintă o excepție. Pentru a o inscripționa, vedeta ar fi scos din portofel nici mai mult, nici mai puțin de 8.000 de lei, potrivit Libertatea.

„Întotdeauna am visat să am o casă cu lucruri personalizate și detalii care fac diferență. Iar când spun detalii nu mă refer doar la estetica lor, ci mai degrabă la calitate, stil și eleganță. Am ales să ne personalizam toate lenjeriile de pat.”, spunea Adelina Pestrițu pe contul personal de Instagram, potrivit unica.ro.

Vedeta are și un dressing foarte spațios, unde și-a organizat articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile în funcție de propria preferință.