Irinel Columbeanu trăiește acum într-un azil, însă nu a fost uitat de fosta sa iubită, Oana Cojocaru, care îl vizitează frecvent și a explicat de ce l-a părăsit.

De-a lungul timpului, Columbeanu a fost cunoscut pentru relațiile cu femei mult mai tinere decât el, cum ar fi căsătoria cu Monica Gabor și relația cu Oana Cojocaru. După ce și-a pierdut averea, interesul multor tinere pentru el a dispărut.

Adevăratul motiv pentru care Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru, iubita mai tânără cu 40 de ani, s-au despărțit. Ce s-a întâmplat

După divorțul de Monica Gabor, Columbeanu a avut o relație de trei ani cu Oana Cojocaru, care era cu 40 de ani mai tânără. Deși diferența de vârstă nu a fost inițial o problemă, Oana a explicat că, după trei ani, și-a dorit altceva și a început să se gândească la viitor. Cu toate că nu mai sunt împreună de ani buni, Oana a păstrat legătura cu el și continuă să îl viziteze la azil, susținându-l în aceste momente dificile.

Citește și: Ce proprietar ar avea acum vila de la Izvorani deținută în trecut de Irinel Columbeanu, în timpul căsniciei cu Monica Gabor

Articolul continuă după reclamă

„Ne-am separat pentru că e clar că la un moment dat eu îmi doream altceva. Simțeam că vreau altfel de relație. La momentul acela relația nu era complicată, după trei ani am început să mă gândesc mai mult la viitor, la mai multe chestii. Nu mai suntem împreună, dar ținem încă legătura, suntem apropiați, doar că nu mai e la fel”, a spus fosta iubită a lui Irinel Columbeanu la Xtra Night Show, potrivit libertatea.ro.

Oana a declarat că va continua să-l viziteze pe fostul milionar și a remarcat că acesta a devenit mai optimist. Chiar dacă Irinel Columbeanu și-ar dori să se împace cu ea, Oana nu mai vrea să reia relația romantică.

„Eu am fost de trei ori la el și o să mai merg. (…) Când eu îl vizitezi sau la telefon, pentru că noi mai vorbim și la telefon, este foarte optimist eu așa îl știu dintotdeauna. E optimist că va fi bine”, a mai spus Oana Cojocaru.

De ce probleme de sănătate suferă Irinel Columbeanu

În ultimul an, Irinel Columbeanu a declarat că suferă și de pierderi de memorie pe lângă complicațiile pe care le are din cauza accidentului vascular cerebral. Fostul om de afaceri a susținut că ia tratament pentru această afecțiune.

Citește și: Irinuca Columbeanu, într-o rochie mulată la balul de absolvire. Fiica lui Irinel Columbeanu a devenit o adevărată domnișoară

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a povestit fostul soț al Monicăi Gabor, conform romaniatv.net.

Chiar dacă nu mai are averea de altădată, Irinel Columbeanu încearcă să se bucure de fiecare lucru mic din viața lui. În plus, acesta acordă mai multă atenție sănătății sale.