Irinel Columbeanu traversează cea mai dificilă perioadă a vieții sale, după ce și-a pierdut întreaga avere și a ajuns să trăiască într-un azil de bătrâni.

Fostul milionar se confruntă cu probleme financiare serioase, ghinionul părând să-l urmărească constant. A locuit într-un „palat” la Izvorani, pe care l-a pierdut din cauza unor decizii greșite. Vila sa a fost distrusă de un incendiu în 2020 și nu a mai fost recondiționată de atunci.

Ce proprietar ar avea acum vila de la Izvorani deținută în trecut de Irinel Columbeanu, în timpul căsniciei cu Monica Gabor

Irinel Columbeanu avut mulți bani și afaceri prospere, dar în timp și-a pierdut toată averea din cauza unor alegeri nefaste. Din luxul vilei, fostul milionar a ajuns să trăiască în azilul unde a locuit și tatăl său înainte de a deceda.

Acum, Columbeanu trăiește dintr-o pensie de aproximativ 2000 de lei, sumă pe care a avut poprire până de curând. Deși a mai primit ajutor financiar de la prieteni, situația sa rămâne precară. Ghinionul l-a urmărit, iar norocul nu pare să-i mai surâdă.

Sorin Mărcuș, unul dintre apropiații fostului milionar, a povestit un fragment din pățania lui Columbeanu, atunci când a pierdut vila de la Izvorani. Un alt bun amic al lui Irinel a mărturisit că o avocată ar fi vinovată de faptul că el a rămas fără imobilul de lux pe care-l deținea. Avocata respectivă ar fi cea care ar deține locația.

”Când am fost plecat cu el la munte, în zilele acelea, cel puțin așa am înțeles că a luat foc după ce cine l-a făcut să-i cumpere casa în niște condiții ciudate, i-a permis să mai stea un timp. Cineva care i-a promis că poate să recrediteze, că poate să lungească treaba, poate să îl salveze, el fiind foarte naiv și în momentele de criză nu mai gândești ca lumea, modele în viață nu prea a vrut el să își ia că era orgolios. El putea să facă altfel lucrurile”, a dezvăluit Sorin Mărcuș, în emisiunea lui Capatos, potrivit cancan.ro.

De ce probleme de sănătate suferă Irinel Columbeanu

În ultimul an, Irinel Columbeanu a declarat că suferă și de pierderi de memorie pe lângă complicațiile pe care le are din cauza accidentului vascular cerebral. Fostul om de afaceri a susținut că ia tratament pentru această afecțiune.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a povestit fostul soț al Monicăi Gabor, conform romaniatv.net.

Chiar dacă nu mai are averea de altădată, Irinel Columbeanu încearcă să se bucure de fiecare lucru mic din viața lui. În plus, acesta acordă mai multă atenție sănătății sale.