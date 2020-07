Adevărul despre divorțul dintre Anda Adam și șotul ei. Artista dă cărțile pe față despre căsnicia cu Sorin | VIDEO

"Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea", a declarat Anda Adam pentru Viva.

Într-adevăr cei doi nu s-au mai afișat atât de mult împreună în ultima perioadă, însă probabil preferă să fie discreți în ceea ce privește căsnicia lor. Anda Adam și Sorin Nicolescu au renunțat la verighete, nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, dar nici vorbă despre divorț.

