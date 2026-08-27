Meghan Markle ar fi întâmpinat dificultăți în a angaja menajere pentru locuința sa din Montecito, pentru că atitudinea ei în timpul interviurilor de angajare ar fi creat o reputație proastă în rândul personalului casnic.

Meghan Markle, acuzații dure din partea menajerelor din California. De ce refuzau să lucreze pentru ea | Profimedia

Meghan Markle și Prințul Harry sunt din nou în centrul atenției. Potrivit unei surse citate de pagesix.com, mai multe menajere ar fi refuzat să lucreze pentru Ducesa de Sussex, după experiențele avute în timpul discuțiilor cu aceasta. Iată ce acuzații i se aduc lui Meghan Markle!

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Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California

Sursa citată de pagesix.com susține că Meghan Markle obișnuia să intervieveze personal candidații, iar, în unele situații, ar fi avut un comportament „foarte snob și nepoliticos”.

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„Meghan intervieva oamenii singură și putea părea foarte snoabă și nepoliticoasă. Unii dintre ei erau atât de ofensați de felul în care le vorbea, încât a început să se răspândească vorba”, a transmis sursa, potrivit pagesix.com.

„A avut probleme în a angaja personal pentru că multe dintre menajerele din Montecito nu voiau să lucreze pentru ei”, a mai declarat aceeași sursă pentru publicația americană.

Sursa a afirmat că situația ar fi ajuns inclusiv un subiect de glumă printre angajații casnici din Montecito.

„S-a ajuns la punctul în care oamenii glumeau că toate menajerele din Montecito o urau”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Meghan Markle, acuzată în trecut și de angajații Palatului

Nu este prima dată când lui Meghan Markle i se aduc acuzații legate de relația cu personalul. În perioada în care făcea parte din familia regală britanică, soția prințului Harry ar fi fost acuzată de mai mulți membri ai personalului Palatului de hărțuire.

Meghan Markle a respins acuzațiile, însă Palatul Buckingham a demarat o anchetă internă ale cărei concluzii nu au fost făcute publice, mai transmite pagesix.com.

Meghan Markle și prințul Harry locuiesc în Montecito din anul 2020, după ce au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în California.

În ultima perioadă, atenția s-a concentrat, însă, asupra planurilor cuplului de a reveni în Marea Britanie. Potrivit pagesix.com, prințul Harry și Meghan Markle intenționează să se întoarcă în Regatul Unit împreună cu cei doi copii ai lor pentru o perioadă mai lungă. Decizia vine la șase ani după plecarea lor din viața regală, episod care a devenit cunoscut drept „Megxit”.

Un locuitor din Montecito a declarat pentru publicația americană că vestea revenirii Ducilor de Sussex în Marea Britanie ar fi fost primită cu entuziasm de unii membri ai comunității.

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