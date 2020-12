Adevărul despre relația dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cum se înțeleg de fapt cele două

Citește și: Andreea Bălan, îndrăzneață într-o pijama albă ca laptele. Presupusul iubit i-a spus că este "uimitoare"

Andreea Antonescu a fost cea care a spus că vârsta a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat atunci între ele și că situația nu a fost manageriată corect: "Au fost momente care au existat din cauza stresului, din cauza numărului mare de concerte. Cu bune și cu rele, Andreea a făcut parte din familia mea și trebuia să rămână în familia mea, ăsta a fost și motivul pentru care am ales-o pe Andreea să îi fie nașă Siennei."

Andreea Bălan a declarat și ea că Andreea Antonescu a fost persoana care i-a fost mereu alături în cele mai grele perioade din viața sa:

"Acum suntem bine, suntem prietene. Atunci când ne-a fost greu, întotdeauna am fost alături una de cealaltă. Ea, în special, când mie mi-a fost rău, și am fost în spital și când am trecut prin perioade amoroase mai triste, ea a fost alături de mine cu toate sfaturile și tot sufletul. Când eram bine poate nu vorbeam, dar atunci când ne-a fost rău, chiar dacă nu vorbiserăm poate de trei luni, cinci luni, șase luni, a fost la telefon, sunt alături de tine, cu ce pot să te ajut, e foarte important."