Noi imagini cu Monica Anghel, după ce a slăbit spectaculos. E de nerecunoscut într-o rochie neagră

Îndrăgita artistă a reușit să dea jos 30 de kilograme, adoptând un stil de viață sănătos.

Noi imagini cu Monica Anghel, după ce a slăbit spectaculos. A apărut într-o rochie neagră

Monica Anghel întoarce privirile atunci când apare în spațiul public, dar și pe rețelele sociale. Fiind o fire ambițioasă, și-a propus să slăbească, fără să apeleze la intervențiile chirurgicale, și a reușit să dea jos 30 de kilograme.

În urmă cu câteva ore, Monia Anghel a postat o fotografie pe rețelele sociale, în care apare îmbrăcată într-o rochie neagră, care îi pune și mai mult în evidență trupul ca tras prin inel. Vedeta este de nerecunoscut, iar fanii nu doar că au apreciat imaginea, dar i-au și transmis mesaje de laudă.

"Arătați formidabil! Sunt sigură că vă și simțiți la fel. Un exemplu pentru toate femeile", "Doamne nu-mi vine să cred că sunteți dumneavoastră Doamnă Monica Anghel! Sunteți divină, superbă și foarte frumoasă!", sunt doar câteva dintre urările internauților de pe pagina sa de Facebook.

Monica Anghel a adoptat un stil de viață echilibrat, astfel că e mult mai atentă la ceea ce mănâncă și la ideea de a face mișcare.

Cântăreața a reușit să slăbească 30 de kilograme într-un an și trei luni. Motivul care a determinat-o pe artistă să mai dea din kilograme jos a ținut doar de sănătatea sa și nu de un moft sau de imaginea publică.

Pe lângă dietă, Monica Anghel face mult sport și merge frecvent la kinetoterapeut și la ședințe de fizioterapie. Totodată, ea a negat faptul că ar fi făcut operație de micșorare a stomacului.

"Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul pentru că dacă aș fi făcut lucrul acesta, aș fi recunoscut lucrul acesta pentru că știți foarte bine că sunt un om foarte deschis și vorbesc despre tot.

M-am operat pe coloană și mi-a spus domnul doctor Marius Catană, cel care m-a operat, că trebuie să slăbesc. Eu toată viața mea am fost grasă, nu am avut niciun fel de problemă cu aspectul meu fizic.

Mă plăceam și înainte, doar că din acel moment m-am gândit că trebuie să slăbesc și că sunt nevoită să slăbesc pentru a putea fi sănătoasă, pentru copilul meu, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru profesia mea, pentru tot’’, a transmis Monica Anghel în urmă cu ceva vreme.

Într-un interviu pentru VIVA!, Monica Anghel a mărturisit că a apelat la ajutorul pishologului, după ce a slăbit spectaculos.

„Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?

Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea', a precizat vedeta pentru sursa citată.

Monica Anghel a explicat că nu a apelat nici la produse miraculoase care promit o siluetă de invidiat.

„Nu am luat în viața mea picături să slăbesc, cum am văzut pe un site. Nu vă mai luați după toți hoții care se folosesc de imaginea mea! Nu este nimic adevărat. Să nu vă încredeți în tot ce apare pe aceste site-uri.

Eu nu mai consum deloc de la fast-food și nimic prăjit. Am slăbit 30 de kg, dar am avut această motivație, să fim sănătoasă. Eu nu am avut complexe de acest gen, să sunt grasă. Nu putem fi toți la fel, trași la indigo’, a declarat, pentru FANATIK, Monica Anghel.

