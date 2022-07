Monica Anghel a vorbit deschis despre operațiile estetice. Ce declarații a făcut vedeta despre acest aspect

Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre operațiile estetice pe care le are. Cântăreața și actrița spune că nu și-a dorit să facă o operație complexă, de care să-i fie teamă, însă timpul nu e pierdut.

Monica Anghel a vorbit deschis despre operațiile estetice pe care și le-a făcut. Ce spune vedeta

Monica Anghel recunoaște că și-a pus botox și a folosit un acid hialuronic pentru a-și hidrata buzele.

„Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut. (zâmbește)”, a declarat actrița.

Iată ce a mai declarat cântăreața:

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă.

M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a mai spus Monica Anghel pentru viva.ro.

Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme în doar un an

Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, așa că fanii au avut reacții împărțite atunci când au văzut-o cât de mult a slăbit în ultima perioadă. În timp ce unii au felicitat-o pentru noua siluetă, alții și-au făcut griji că ar putea avea probleme de sănătate.

După ce au apărut mai multe speculații, iar unii au acuzat-o că a apelat la diverse intervenții estetice, Monica Anghel a dat cărțile pe față. Ea a vorbit deschis despre motivul pentru care a scăzut în greutate într-un timp atât de scurt.

În doar un an și trei luni, artista a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme. Ea a mărturisit că nu ar fi reușit să ajungă la această greutate dacă nu se confrunta cu o problemă de sănătate. Cântăreața a fost operată de urgeță la coloană, cu o dublă hernie de disc și cu o pareză de 98% la piciorul drept, potrivit Spynews.ro.

„Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate. Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie. Am fost operată pe coloană, de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98 la sută pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni”, a dezvăluit aceasta, în cadrul unei emisiuni TV.

