Adevărul despre sinuciderea lui Robin Williams. Cu ce probleme se confrunta în ultimele luni de viață: ”Era urmărit de un monstru invizibil!”

"M-am simțit ușurată în momentul în care am văzut că are un nume. Robin și cu mine am trecut împreună prin această experiență, fiind urmăriți de un monstru invizibil. Am plecat de acolo cu un nume al bolii de care suferea și pe care Robin și cu mine am încercat să o descoperim", a mai spus ea dezvăluind că soțul ei a murit din cauza bolii Lewy, o formă de demență, o boală neurologică care ”poate duce la probleme mintale grave, dar și locomotorii și de comportament”, potrivit National Institute on Aging. Este, de asemenea, a doua cea mai comună formă de demență degenerativă, după Alzheimer, conform Lewy Body Dementia Association.

Un trailer SFÂȘIETOR al unui documentar despre viața regretatului Robin Williams a fost lansat. VIDEO

„Boala Lewy este devastatoare, este rapidă, progresivă”, a spus și doctorul Bruce Miller, director la Memory and Aging la University of California, San Francisco. „A fost cea mai devastatoare formă de boală Lewy pe care eu am văzut-o. Sunt uimit că Robin mai putea să meargă, să se miște”, a completat el.

Susan Schneider Williams, acum în vârstă de 56 de ani, s-a căsătorit cu Robin Williams în anul 2011.