Adevărul despre starea de sănătate a lui Viorel Lis, după operația la inimă. Cum se simte în prezent fostul edil al Capitalei

Oana Lis și-a deschis sufletul și a oferit o serie de dezvăluiri pentru o publicație online, căreia i-a făcut mai multe delcarații cu privire la starea de sănătate a soțului ei, Viorel. Aceasta a mărturisit că el nu este într-o perioadă foarte bună.

Oana Lis, despre starea de sănătate a lui Viorel, după ce acesta a suferit în urmă cu ceva vreme o operație la inimă

Oana Lis îi este ca un stâlp de susținere lui Viorel, care în ultima perioadă de timp a avut nevoie de ajutor specializat din partea medicilor, ba chiar și o operație la inimă.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a povestit Oana pentru Click.ro.

Oana Lis recunoaște că nu primește ajutor de la nimeni altcineva, în grija de care are pentru Viorel.

Cei doi spun că apreciază foarte mult dragostea care îi unește și îi face mai puternici.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat Oana Lis pentru sursa citată mai sus.

Oana Lis și Viorel se pregătesc să adopte un copil

Oana Lis și Viorel se pregătesc să devină părinți, dat fiind faptul că ea își dorește cu ardoare să adopte un copil. Iată că aceștia nu se înțeleg cu privire la anumit aspect ce ține de adopție.

Oana Lis a depus deja dosarul de adopție acum un an, însă până în momentul de față, aceștia nu au fost contactați pentru a începe acest proces. Cu toate acestea, Oana și Viorel nu se pot înțelege cu privire la un anumit aspect.

Lui Viorel Lis i-ar fi teamă de genele copilului care ar putea fi adoptat de ei. Pentru Oana, acest lucru nu este deloc important, iar ea are încrederea că lucrurile vor decurge foarte bine și că nu vor exista probleme.

„Da, vreau să adopt. Aștept de un an și ceva să mă sune, am depus dosarul de adopție. Eu puteam face un copil prin înseminare, însă nu am vrut”, a fost declarația ei.

Oana și-a luat permis de părinte adoptor și acum așteaptă să fie contactată pentru a începe procesul de adopție.

„E periculos, pentru că nu știi caracterul omului”, a spus Viorel Lis, într-un interviu la Antena Stars, iar reacția Oanei a fost total neașteptată, deoarece ea își dorește enorm un copil.

„Asta e părerea ta, Viorel! Te rog frumos, nu intrăm în subiectul ăsta. Părerea mea este că eu o să adopt, indiferent de părerea lui Viorel. El are copiii lui, el și-a trăit viața. Eu, ca psiholog, trebuie să nu pun fricile pe primul loc. De unde știu eu că nu o să fie o relație minunată și eu o să iubesc acel copil și el o să mă iubească pe mine?”, a fost reacția ei.

