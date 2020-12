Adina Alberts, infectată cu Covid-19. Ce simptome a avut renumitul medic estetician

Temutul virus a început să facă din ce în ce mai multe victime în întreaga lume, dar nu toți sunt cei care cred în el. Printre ei s-a numărat la începutul pandemiei și Viorel Cataramă. La momentul respectiv, Adina Alberts a părăsit căminul conjugal de teamă că se va infecta.

Renumitul medic a declarat acum prin intermediul rețelei de socializare că a avut recent o formă ușoară de coronavirus și că nu au fost deloc probleme cu starea ei de sănătate.

"Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am contractat și eu “mult temutul” coronavirus nou. Pentru mine, infecția cu Sars Cov 2 a fost ca o răceală obișnuită. N-am tușit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul și ochii, am strănutat de sute de ori, am răgușit puțin și mi-am pierdut preț de vreo 5-6 zile, parțial gustul și total mirosul. Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, și simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tușit deloc! Acum mă simt total refăcută și vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai ușoare “răceli” pe care le-am avut vreodată.", a scris soția lui Viorel Cataramă.