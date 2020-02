Adina de la Heaven, surpriză de proporții de ziua ei! Ce i-au pregătit Glance și sora ei: „Nu mă așteptam sub nicio formă”

Adina Postelnicu (Heaven) a împlinit pe 17 Februarie vârsta de 41 de ani și a plecat împreună cu mama și cu sora ei, Roxana, cu Glance și cu fiica ei de câteva luni, Zaynab Maria, pentru o relaxare, la Valea cu Pești. Însă Glance și sora Adinei i-a făcut o surpriză neașteptată! Când au ajuns la Valea cu Pești, toți prietenii apropiați ai Adinei o așteptau cu tort și multe cadouri.

„A fost o surpriză la care nu mă așteptam sub nicio formă! Când am ajuns la Valea cu Pești și mi-am văzut toți prietenii adunați am izbucnit în plâns. Pot spune că a fost cea mai frumoasă zi de naștere de până acum, având în vedere că este prima pe care am petrecut-o alături de “comoara mea”, Zaynab Maria”, a declarat Adina.