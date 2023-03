Adrian Minune a ajuns de urgență la spital. Cu ce boală se confruntă manelistul

Adrian Minune a ajuns de urgență la spital. Din primele informații, se pare că Adrian Minune a ajuns la spital în cursul zilei de joi, dar nu știe exact cauza. Artistul este internat la spitalul Ponderas și în urma unor analize medicale, medicii au decis să-l interneze.

Adrian Minune s-ar fi infectat cu coronavirus

Adrian Simionescu a ajuns la spital în urma unor probleme de sănătate îngrijorătoare. Conform surselor Fanatik se pare că manelistul ar fi fost depistat pozitiv pentru coronavirus, astfel că și membrii familiei sale au fost testați. Cei care au ieșit negativ în urma testului antigen, pot veni în vizită la el, însă doar cu protecție.

Imagini din locuința lui Adrian Minune de la Ștefănești. Cum arată casa în care stă alături de familie

Aceeași sursă citată mai sus scrie că familia este alături de Adrian Minune la spital.

Adrian Minune va deveni bunic pentru a doua oară. Cum a reacționat când a aflat vestea că fiica lui, Adriana, este însărcinată

Adrian Minune a aflat de curând că va fi bunic pentru a doua oară, după ce fiica lui, Adriana, l-a anunțat că este însărcinată pentru prima dată.

Artistul este familist convins și a recunoscut de-a lungul timpului că familia este cea mai mare realizare a sa. Este căsătorit de 33 de ani cu Cati si au împreună trei copii.

Ce nume inedit va purta nepoțica lui Adi Minune, fiica Adrianei Simionescu. Karmen a dezvăluit totul!

Vorbind despre modalitatea în care le-a spus părinților ei că este însărcinată, Adriana Simionescu a spus că i-a surprins cu frumoasa veste. Fiica lui Adrian Minune a povestit că părinții ei nu s-ar fi așteptat ca ea să fie însărcinată, ei știind că Adriana este o fire mai rebelă.

„I-am zis mamei ‘Ține și tu testul ăsta’, la care ea ‘Ce?’ S-a uitat și a zis că o păcălesc, că e copilul lui Karmen. Ce sens avea să zică treaba asta, am rămas așa… Pe bune? Serios? Le-am jurat că e al meu. Nu m-au crezut din prima. Ei sunt obișnuiți ca eu să fiu copilul ăla nebun, rebela familiei. Eu plec când vreau, vin când vreau, eu fac ce vreau. Fiind copilul mijlociu… Adi e cel mai răsfățat, pentru că e cel mai mic. Karmen e cea mai mare, înainte era ea prima, pe ea o ducem, ei îi facem. Acum ea e doamna familiei, copil, Sofi, primul nepot. Ei erau obișnuiți cu mine cu plecările, petrecerile, altceva. Îți dai seama, când au văzut testul nu m-au crezut pe bune. Eram toți în aceeași casă. Eu așa am aflat, am avut pur și simplu o presimțire ciudată. Nu am văzut niciun fel de semn, nici fizic, nici pofte, nici greață, doar presimțirea. Am fost, am luat testul și a fost să fie. Pur și simplu a fost o chestie de moment. Am văzut două linii, m-am înverzit, m-am îngălbenit. Toată familia mea era în casă când am aflat și a trebuit să le spun, nu am putut să țin secret”, a declarat Adriana care va deveni mamă de fetiță anul acesta.

Chefii s-au luptat pentru primele amulete din competiție ▶ Vezi episoadele Chefi la cuțite | Sezonul 11 în AntenaPLAY